دستگاه قضایی در برخورد قاطع و بازدارنده با محتکرین عزم جدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز شنبه در جلسه بررسی علل افزایش قیمت ها و برخورد با رفتارهای مجرمانه افرادی که با احتکار و گران‌فروشی موجب اخلال در بازار و معیشت مردم می شوند، اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه بررسی شرایط بازار و افزایش ملموس و محسوس قیمت ها و مطالبات جدی مردم است.

وی با اشاره به اینکه مردم و فرماندهان و رزمندگان در دفاع از کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پای کار هستند و از جان، مال و عزیزترین کسان خود گذشته اند و به خوبی به وظیفه و تکلیف خود عمل می کنند، در این بین دستگاه های دخیل در تامین معیشت و ارزاق عمومی باید به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: نقطه مهمی که در این روزها موجب گله مندی جدی مردم شده است تخلفات صنفی و احتکار کالاها و تفاوت قیمت هاست که برخی از این رفتارهای مجرمانه سازمان یافته است و باید در برخورد با آنها سهل انگاری نگردد و برخورد کیفری با این افراد صورت گیرد.

عتباتی تاکید کرد: دشمن به برکت عنایات خداوند، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، فرماندهان و رزمندگان و از همه مهمتر حضور قدرتمند مردم در صحنه، در تمامی نقشه های خود شکست خورده و نا امید شده است.

وی افزود: در این جلسه وضعیت بازار و بی توجهی ها و نواقص در چرخه تهیه و توزیع کالاها و اقلام اساسی مردم بررسی و برای ساماندهی به بازار و برخورد با متخلفان و مجرمان راهکار ارائه شده و هماهنگی صورت می‌گیرد چراکه اگر کم کاری و سهل انگاری گردد همه باید پاسخگو باشیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان افزایش ۱۴۹ درصدی مجموع محکومیت ها در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل گفت که در حوزه مبارزه با گران‌فروشی بیش از هزار پرونده در سطح استان تشکیل شده است که جمع محکومیت در پرونده هایی که منجر به رای شده نزدیک به ۱۷۵ میلیارد ریال است و این نشان دهنده عزم جدی در برخورد با متخلفان و مجرمان مخل بازار است.

عتباتی به استفاده از ظرفیت تجارت مرزی و کل گمرکات استان و تسهیل واردات کالاهای ضروری و اقلام مورد نیاز مردم نیز تاکید و خواستار تسهیل و کمک به واردکنندگان شد و از واردکنندگان نیز خواست دغدغه ها و مشکلات خود را مطرح تا برای رفع این موانع کمک و اتخاذ تدابیر شود تا مردم دغدغه معیشت نداشته باشند.

رئیس شورای قضایی با اشاره به تجار و کاسبان منصفی که در این روزها با سودهای حداقلی به مردم نفع می رسانند گفت که باید در تبیین این فرهنگ در جامعه تلاش کرد و در این بین نقش فعالان رسانه و اهل قلم بسیار مهم است از این رو درخواست می گردد به این امر به نحو مطلوب و هنرمندانه پرداخته شود.

عتباتی تاکید کرد: جمع حاضر و متناظرین در سطح استان باید با افزایش هماهنگی ها و نظارت ها بازار را متعادل و تصمیمات اورژانسی و فوریت دار اتخاذ شود تا رضایتمندی عمومی تقویت شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: نابسامانی ها و تلاطم در بازار موجب افزایش قیمت ها و احتکار کالاهای اساسی شده است از این رو نیاز است حاکمیت ورود جدی کند.

حسین مجیدی در ادامه به کسانی که در این مقطع زمانی با اخلال در بازار آب به آسیاب دشمن می ریزند هشدار داد با افرادی که بی مبنا و بی اساس قیمت تمام شده را چندین برابر می کنند برخورد قاطع، بازدارنده و بدون مماشات صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: همه باید در کنار هم و با اقتدار موضوعات اقتصادی را مدیریت کنیم و رفتارمان هوشمندانه، دقیق و برنامه ریزی مستمر باشد.

در ادامه جلسه مدیران نهادهای مرتبط بر تهیه کالاها و نظارت بر بازار گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات صورت گرفته با برخورد با متخلفان ارائه و پس از بیان نقطه نظرات و دیدگاه ها تصمیمات و مصوباتی برای تقویت نظارت بر بازار و قیمت ها و تقویت برخورد با محتکران اتخاذ شد.