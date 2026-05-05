به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ایهود اولمرت که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخست وزیری رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت، در مصاحبه با وبسایت آمریکایی المانیتور گفت که تهدید واقعی که رژیم صهیونیستی با آن مواجه است، گلولهباران توپخانهای نیست، بلکه موشکهایی است که برد آنها بیش از ۵۰ کیلومتر است. وی افزود که از این منظر، منطقه حائلی که ارتش رژیم اسرائیل در امتداد مرز ایجاد کرده است، بیمعنی و بیاثر است.
وی با تاکید بر این نکته که ایجاد این منطقه حائل خسارات زیادی به روستاهای لبنان وارد کرده است، مدعی شد که جلوگیری از حملات موشکی و خلع سلاح حزبالله تنها از طریق همکاری با دولت لبنان و حمایت نیروهای بینالمللی قابل تضمین است.
اولمرت میافزاید که مقامات لبنانی نتوانستهاند شرایط توافق آتشبس امضا شده در نوامبر ۲۰۲۴ را به ویژه در مورد خلع سلاح حزبالله به درستی اجرا کنند و این موضوع به دلیل ضعف دولت مرکزی در لبنان است.
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی با اشاره به این شرایط از کابینه تلآویو خواست تا با همکاری آمریکا و فرانسه، در مرحله کنونی برای تقویت مقامات رسمی لبنان و ایجاد روابط امنیتی مستحکم با آنها تلاش کند، زیرا این کار بهترین راه برای دستیابی به ثبات در مرزهای شمالی سرزمینهای اشغالی است.
اظهارات اولمرت در زمانی مطرح میشود که تنشها در مرز لبنان و اسرائیل در حال افزایش است و رژیم صهیونیستی عملیات نظامی خود را در جنوب لبنان به بهانه جلوگیری از تشدید تهدیدات امنیتی ادامه میدهد.
