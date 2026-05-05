اعضای کمیته فنی فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رئیس فدراسیون بدمینتون ایران اعضای کمیته فنی این فدراسیون برای مدت یک سال منصوب شدند. بر این اساس مرتضی مداحی از پیشکسوتان برجسته بدمینتون کشور، مربی سابق تیمهای ملی، رئیس پیشین کمیته آموزش و عضو هیئترئیسه فدراسیون به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون بدمینتون منصوب شد.
در ترکیب جدید این کمیته جمعی از چهرههای باسابقه، قهرمانان ملی و مدیران باتجربه حضور دارند. غلامحسین یزدانپناه، از قهرمانان سابق بدمینتون و از مسئولان پیشین هیئت بدمینتون استان اصفهان، داریوش فروغی از بنیانگذاران رشته بدمینتون در استان خوزستان با سابقه حضور در تیم ملی، مسئول کمیته پیشکسوتان و عضو سابق هیئترئیسه فدراسیون، غلامرضا باقری از قهرمانان اسبق، مربی پیشین تیم ملی و رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان، غلامرضا پارسا، مسئول کمیته آموزش و مربی سابق تیم ملی، و ابوالفضل مهاجر بختیاری، از قهرمانان پیشین، دبیر اسبق فدراسیون و رئیس پیشین کمیته داوران و مسابقات از جمله اعضای این کمیته هستند.
همچنین محمدشاه حسینی پیشکسوت بدمینتون و رئیس اسبق هیئت بدمینتون استان تهران، بهادر زکیزاده سرمربی تیمهای ملی، عضو هیئترئیسه فدراسیون و استاد دانشگاه، علیرضا الهاکی از پیشکسوتان بدمینتون، رئیس پیشین کمیته داوران و رئیس سابق هیئت بدمینتون استان تهران، فریبا جلالیان مدیر تیمهای ملی بانوان و مدرس مربیگری، سیمین مهدوی از قهرمانان سابق و مربی تیم ملی بانوان، ثریا آقایی مربی تیم ملی، تنها بانوی المپیکی بدمینتون ایران و عضو کمیته بینالمللی المپیک (IOC) و هما اسماعیلی از پیشکسوتان و قهرمانان بدمینتون، مدرس مربیگری و عضو کمیته فنی و آموزش فدراسیون به عنوان دیگر اعضای کمیته فنی فدراسیون بدمینتون معرفی شدند.
کمیته فنی فدراسیون بدمینتون به عنوان یکی از ارکان تخصصی این فدراسیون نقش مهمی در سیاستگذاری فنی، برنامهریزی تیمهای ملی و ارتقای سطح کیفی این رشته در کشور ایفا میکند.
