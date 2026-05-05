سیلاب در راه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان، نسبت به افزایش سطح آب رودخانهها و بروز سیلاب در برخی مناطق هشدار داد.
بر اساس اعلام هواشناسی، از بعدازظهر سهشنبه ۱۵ اردیبهشت تا اواخر روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، رگبار باران همراه با رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و احتمال بارش تگرگ در سطح استان، بهویژه در ارتفاعات نیمه غربی مازندران پیشبینی شده است.
در این اطلاعیه، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و جاری شدن روانآب در مسیلها از جمله مخاطرات این سامانه بارشی عنوان شده است.
همچنین کارگروه مدیریت شرایط اضطراری با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواست از اسکان و تردد در حاشیه و بستر رودخانهها، مسیلها و مناطق مرتفع خودداری کنند.
همچنین بر پرهیز از چرای دام در حاشیه رودخانهها و نواحی کوهستانی تأکید شده و از مردم خواسته شده تا اطلاعیههای بعدی را از مراجع رسمی دنبال کنند.
