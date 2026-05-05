به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی عصر امروز (سه‌شنبه) در همایش کسب و کار در بحران با محوریت سیاست پولی در بحران و جنگ، اظهار کرد: اقتصاد ایران در دوران جنگ با بحران های متعددی مواجه بود و بعد از شرایط جنگ این بحران ها نیز شدن پیدا کرد.

وی عنوان کرد: سیاست پولی در بحران در این وضعیت در پی جلوگیری از فروپاشی است. اقتصاد ایران پیش از وقوع جنگ نیز با بحران هایی مواجه بود که با جنگ تشدید شد. تورم مزمن و انتظارات بی ثبات منجر به رفتارهای حفاظتی و حرکت به سمت دلاریزه شدن را طی کرد. کسری بودجه مزمن اقتصاد پولی را به شدت با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط شاخص های نرخ تورم افزایش کسری بودجه را نشان می دهد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: نظام بانکی ناترازی نیز بخشی از اقتصاد این روزها را تشکیل می دهد. محدودیت های خارجی نیز تأثیرات ویژه خود را روی شرایط گذاشته است. در این شرایط و در دوران اقتصاد بحرانی اهداف سیاست پولی نیازمند باز تعریف است. باید در این دوران از جهش های تورمی جلوگیری کنیم و عدم توجه به آن اقتصاد ما را با ابر تورم های جدی مواجه می کند.

سیف افزود: همیشه کسری بودجه از پول در قدرت بانک مرکزی تامین می شود اما در شرایط بحران، حفظ حداقل تأمین مالی دولت از طریق حفظ پایه پولی انجام می شود و اگر نسبت به آن بی تفاوت باشیم، خطرناک خواهد شد. باید از تکیه به نقدینگی بانک مرکزی خودداری و این وابستگی را محدود کنیم.

وی گفت: استمرار شرایط پرداخت در این ایام بسیار اهمیت دارد. رفع ناترازی نظام بانکی اولویت هایی دارد اما در این شرایط ما نمی توانیم این اصل را رعایت کنیم و حداقل باید از گسترش ناترازی ها جلوگیری کنیم.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مدیریت بازار ارز باید با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصاد انجام شود. همیشه یکی از مشکلات ما در اقتصاد این است که به دنبال اختراع همه چیز از ابتدا از سوی خودمان هستیم. هر مدیریتی در دوره خودش می خواهد آنچه به فکر خودش می رسد را اجرا کند و به همین دلیل هزینه های مازاد را به اقتصاد تحمیل می کند.

سیف تصریح کرد: هدف در این شرایط مدیریت بحران است نه حل مشکلات ساختاری در اقتصاد. در این شرایط لنگر اسمی اهمیت دارد. نرخ ارز، پایه پولی یا هدف تورمی می تواند به عنوان لنگر مورد استفاده قرار گیرند. تأمین مالی دولت نیز نیازمند یک مسیر میانه است. انتشار اوراق با نرخ هایی که نه سرکوب شده باشند و نه آزاد و پولی سازی کنترل شده اقداماتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی اضافه کرد: تأمین سقف کمی شفاف همراه با گزارش دهی منظم می تواند تا حدودی شرایط را کنترل کند. پیش فروش منابع و تنهاتر در شرایط محدودیت ارزی نیز بسیار اهمیت دارد. اقتصاد ما زمانی می تواند در مسیر رشد قرار گیرد که پیشبینی پذیر باشد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی بیان کرد: سیاست نرخ سود نیز باید مبتنی بر اجتناب از افراط و تفریط باشد و کاملا از حالت دستوری خارج شود و مدیریت شده، هدایت شود. اقتصاد ما با تورم بالا و نرخ بانکی مضر همراه بوده است.

وی با اشاره به اقدامات لازم در مدیریت نظام بانکی گفت: در این شرایط باید اولویت بقا باشد. تأمین نقدینگی هدفمند و انعطاف نظارتی موقت و هدایت اعتبار به بخش های حیاتی از اقدامات موثری در این زمینه خواهد بود. بانک مرکزی ناگزیر است در اجرای ضوابط انعطاف بیشتری به خرج دهد و منابع را به حوزه های غذا و دارو یا انرژی و حمل و نقل منتقل کند.

رئیس کل پیشین بانکارزی با بیان اینکه بازار ارز در بحران نقش تعیین کننده ای در شکل گیری انتظارات دارد، گفت: باید دامنه تنوع نرخ ها را در این ایام محدود کنیم و منابع ارزی را به کالاهای متنوعی اختصاص دهیم تا از شکل گیری یک‌چرخه خطرناک جلوگیری کنیم. جهش نرخ ارز افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

سیف در ادامه با اشاره به اقتصاد غیر رسمی تصریح کرد: در شرایط بحران سهم این نوع اقتصاد افزایش پیدا می کند و منجر به اختلال در کانال‌های انتقال سیاست می شود. بالا بودن سهم اقتصاد غیر رسمی اثربخشی سیاست پولی را کاهش می دهد.

وی افزود: مدیریت انتظارت مهمترین ابزار سیاست گذار است. در شرایط بحران شفافیت به هر میزانی اثر گذار است.‌ مهمترین دارایی بانک مرکزی در این شرایط اعتبار آن است که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. انجام هماهنگی حداقلی با سیاست های حمایتی یک الزام جدی است. بحث دیگر هماهنگی در سطح نهادهای مرتبط با هدف تصمیم‌گیری سریع، کاهش تعارضات و اولویت بندی منابع است.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی در تشریح نحوه خروج از بحران اقتصادی در شرایط موجود اظهار کرد: در شرایط جنگی ایران سیاست پولی ناگزیر است از سیاست پولی غیرتورمی به سیاست پولی بقا محور تغییر مسیر دهد. مهمترین دارایی سیاست گذار در این شرایط قابلیت پیشبینی بودن اقتصاد است.