به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رحمانی در نشست مشترک با پارک علم و فناوری و صندوق پژوهش و فناوری استان، که با هدف هم‌افزایی در زمینه توسعه دانش‌بنیان و سیاست‌های اقتصادی استان بر نقش نهادهای متولی نوآوری و فناوری در ارتقای تاب‌آوری اقتصاد استان، حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان و ایجاد پیوند میان حوزه‌های فناوری با ظرفیت‌های تولید و خلق ثروت تأکید کرد.

رحمانی با بیان اینکه یزدِ پایدار پایه تولید و خلق ثروت در دانش‌بنیان و فناوری است، گفت: برای تحقق تولید ثروت پیش‌بینی شده، باید پارک علم و فناوری به‌عنوان بازوی اجرایی نوآوری، برنامه‌هایی عملیاتی و خروجی‌محور را در دستور کار قرار دهد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: برنامه‌هایی که هم به رشد شرکت‌ها و بنگاه‌های فناور منجر می‌شود و هم در حوزه‌های مختلف اقتصادی استان اثر واقعی و قابل اندازه‌گیری ایجاد خواهد کرد.

رحمانی با اشاره به شرایط و ضرورت‌های کنونی اقتصاد استان، افزود: در حوزه تاب‌آوری و در مواجهه با چالش‌ها، بنگاه‌های مختلف از جمله بنگاه‌های IT و همچنین سایر حوزه‌های دانش و فناوری باید دارای برنامه و مسیر مشخص باشند.

وی گفت: پارک علم و فناوری باید فرمول و چارچوب اجرایی این مسیر را برای حوزه‌های گوناگون از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و… ارائه و نسبت به ورود فعال و هدایت‌گرانه در این موضوع اقدام کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد، در ادامه با تأکید بر اولویت‌های حمایتی سازمان، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز همان‌طور که در گذشته و در رویکردهای توسعه‌ای خود ثابت‌قدم بوده، مثل همیشه اولین اولویت‌مان حمایت از حوزه دانش‌بنیان و فناوری است و تلاش می‌کنیم این حمایت‌ها به سمت اثرگذاری واقعی در تولید و اقتصاد استان جهت‌دهی شود.

رحمانی همچنین به اهمیت افزایش شفافیت و تقویت ظرفیت‌های درون‌پارکی اشاره کرد و اظهار داشت: شفافیتی که اکنون در بدنه پارک و صندوق پژوهش و فناوری استان وجود دارد، یک نقطه قوت است و در شرایط خاص امروز، موضوع فناوری و نوآوری برای عبور از بحران بیش از گذشته اهمیت می‌یابد.

وی افزود: ما معتقدیم فناوری باید از حالت شعار خارج شود و به تصمیم‌های عملیاتی، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های تولید دانش‌بنیان تبدیل شود.

در پایان این نشست نیز بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پارک و صندوق پژوهش و فناوری برای طراحی برنامه‌های تاب‌آوری در حوزه‌های اقتصادی استان و ایجاد سازوکارهای حمایتی هدفمند، تأکید شد.