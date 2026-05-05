مراسم بزرگداشت وزیر شهید اطلاعات در مسجد امام صادق (ع) تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات، عصر امروز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ ماه در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

در این مراسم، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع، صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی ربیعی مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور، محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم،سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش،محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور،پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و پارلمانی مجلس و جمعی از مسئولان و شخصیت‌های عالیرتبه کشوری و لشکری حضور یافتند.

سید اسماعیل خطیب (۱۳۴۰ – ۲۷ اسفند ۱۴۰۴) روحانی شیعه و هشتمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که از سال ۱۴۰۰ این مسئولیت را در دولت‌های سیزدهم شهید رئیسی و چهاردهم بر عهده داشت. وی در جریان حملات هوایی اسرائیل به تهران، به همراه همسر و دخترش به شهادت رسید.

سوابق و مسئولیت‌ها: خطیب سابقه فعالیت در اطلاعات عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۹، فعالیت در وزارت اطلاعات، حضور در دفتر مقام معظم رهبری، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و ریاست حراست آستان قدس رضوی را در کارنامه داشت.

این مراسم با هدف گرامیداشت مقام شامخ این شهید بزرگوار و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد. حضور پرشور مردم قدرشناس تهران در این آیین، بار دیگر وفاداری ملت ایران به راه شهدا را به نمایش گذاشت.