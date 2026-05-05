به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، در راستای تقویت تعاملات نهادی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی نخبگان ایرانی در سراسر جهان، نشست مشترک سعید خدایگان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان و احسان قبول، رئیس مرکز همکاریهای علمی و بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این نشست، طرفین به بررسی راهکارهای تسهیل حضور نخبگان ایرانی خارج از کشور در دانشگاههای داخل بهعنوان اعضای هیات علمی پرداختند و بر ضرورت ایجاد بسترهای حقوقی و اجرایی مناسب در این زمینه تأکید کردند؛ همچنین موضوعات مرتبط با بهبود وضعیت رفاه و معیشت نخبگان، بهعنوان یکی از پیشنیازهای مهم برای جذب و نگهداشت سرمایههای انسانی برتر، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه خدایگان تاکید کرد: محوریت برنامههای مربوط به تعامل با نخبگان و متخصصان خارج از کشور با سازمان توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری انجام میشود و بنیاد ملی نخبگان در فرآیند شناسایی و احراز نخبگی و همچنین ارائه تسهیلات ذیل برنامههای جذب و نگهداشت نخبگان ایرانی خارج از کشور و همچنین نخبگان بینالمللی غیرایرانی که از طریق سامانههای کانکت و آی کانکت معرفی میشوند، با سازمان مزبور همکاری یکپارچهای دارد.
از دیگر محورهای این جلسه، تسهیل و تسریع در فرآیند بررسی پرونده متقاضیان خارج از کشور برای جذب در هیات علمی دانشگاهها بود. در این راستا، بر لزوم کاهش بروکراسیهای اداری و ایجاد سازوکارهای کارآمدتر تأکید شد. همچنین چالشها و موانع پیشروی نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور در مسیر بازگشت و فعالیت علمی در داخل، بهصورت جامع مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست، روند تدوین «قانون حمایت از نخبگان» که توسط بنیاد ملی نخبگان در دست تهیه است، مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اهمیت نهاییسازی این قانون برای پشتیبانی مؤثر از جامعه نخبگانی کشور تأکید شد.
در پایان، دو طرف بر توسعه همکاریهای مشترک تأکید کردند و مقرر شد بهمنظور عملیاتیسازی محورهای مورد توافق، تفاهمنامهای در آینده نزدیک میان بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضا برسد.
نظر شما