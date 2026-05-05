۱۳ معلم نمونه بروجرد تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین هفته بزرگداشت مقام معلم با حضور فرماندار بروجرد در این شهرستان برگزار شد.

قدرت الله ولدی فرماندار بروجرد در این مراسم، اظهار داشت: با آغاز جنگ رمضان و مجازی‌شدن مدارس، معلمان و فرهنگیان با تلاش شبانه‌روزی به آموزش دانش‌آموزان پرداخته‌اند.

وی تصریح کرد: هفته بزرگداشت مقام معلم، فرصت مناسبی برای تجلیل از تلاش و کوشش آموزگاران و معلمان فداکار است.

فرماندار بروجرد با اشاره به شهادت چهار دانش‌آموز بروجردی و تعدادی از فرهنگیان لرستانی در جنگ تحمیلی رمضان، افزود: کسب رتبه‌های استانی، ملی و بین‌المللی توسط معلمین و دانش‌آموزان بروجردی نشان‌دهنده موفقیت و پیشرفت در شهر فرزانگان است.

ولدی ضمن تقدیر از پیگیری و تلاش‌های مدیریت ارشد استان و مدیریت آموزش‌وپرورش در استان و شهرستان نیز، گفت: حمایت از معلمین و فرهنگیان در دستور کار دولت قرار گرفته و در راستای ایجاد زمینه‌های رفاه و آرامش آنان اقدامات گسترده‌ای صورت‌گرفته است.

وی افزود: معلمان و فرهنگیان این شهرستان نیز پابه‌پای مردم در تجمعات شبانه حضوری فعال و گسترده دارند و علاوه بر جبهه علم و دانش در حمایت از انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب، پیش‌گام هستند.

بنابراین گزارش، در این آیین از ۱۳ معلم نمونه شهرستانی و استانی شهرستان بروجرد در مقاطع مختلف تجلیل شد.