بازگشت ۵۰ درصد دانشجویان خوابگاهی به دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگارمهر، عباس سروش رئیس دانشگاه امیرکبیر بعد از ظهر امروز در «مراسم تکریم و بزرگداشت مقام استاد» و تقدیر از استادان سرآمد آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که با حضور دکتر مرتضی کلاهدوزان معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم برگزار شد گفت: تصورم این است که معلمی هم عاشقی و هم عشق آموزی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: من فکر می‌کنم اعتبار، کرامت و جایگاه معلمی یک مقداری از جنبه‌های مختلف خدشه‌دار شده و باید این را برگردانیم و ارتقا بدهیم همه جای دنیا امضای معلم و استادش حتی بدون سربرگ دانشگاه رفرنس مرجع است من با امضای استادم تمدید ویزا گرفتم، آیا وضعیت فعلی ما این است؟ نیست متاسفانه، البته من می‌دانم در نظرسنجی‌ها هنوز قشر معلم و استاد جزو معتبرترین اقشارند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر افزود: ولی آیا در فرایندها و سازوکارهای حکومتی و دولتی ما هم چنین است؟ آیا من رفتارم در دانشگاه در بیرون به گونه‌ای هست که به بقیه هم این کرامت واعتبار را القا بکند؟ معلم حریت، آزادگی، اعتبار و کرامت دارد، آیا ما این دقت نظر را داریم که اعتبار و کرامت آن فرد را حفظ کنیم و به او بگوییم تو این کرامت را داری و وی را به خودباوری برسانیم، تا خدایی نکرده به فردی تبدیل نشود که ببیند رئیس دانشگاه هرچه میگوید وی هم آن را تکرار کند.

وی افزود: در گذشته اینطور بوده که معلم‌های افراد مشهور از پدرهای آنها مشهورتر بودند زمان‌های گذشته به خاطر نبود ارتباطات فعلی که یک دانش آموز از مراجع متعدد اطلاعات و تاثیرپذیر باشد، ۹۵ درصد حداقل از معلمش تاثیر می‌گرفت بعد از پدرش، الان وظیفه ما بسیار سنگین است چون ما رقیب داریم یک استاد، یک معلم دیگر تنها مرجع دانش آموز و دانشجو نیست، اینترنت، تلویزیون و روزنامه رقیب ما است این باعث این نباید بشود که ما بگوییم چاره‌ای نیست ما باید از این طرف جاذبه و کشش بیشتری ایجاد کنیم به نظر من در شرایط فعلی برای ما معلم‌ها و استادان این سرمشق اصلی و سخت‌ترین کار است چون از آن طرف جاذبه ها نیز بسیار سنگین است .

وی افزود: یکی از دانشگاه‌هایی که مسئولین آن اصرار داشتند که هرچه زودتر ما فضا را فراهم کنیم برای اینکه دانشجویان در دانشگاه حضور یابند، ما بودیم، چون دانشجویان فلسفه و محور اصلی چرخش مسائل در دانشگاه هستند، در عرض ۱۰ روزی که ما گفتیم دانشجوها بیایند، حداقل ۵۰ درصد دانشجویان خوابگاهی حضور یافتند.