به گزارش خبرگزاری مهر، انارکی محمدی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای کادرفنی تیم ملی، بهویژه امیر قلعهنویی سرمربی تیم، برای او و بازیکنان تیم ملی آرزوی موفقیت در رقابتهای حساس پیشِ رو کرد و تأکید کرد که تیم ملی نماینده عزت و غرور مردم ایران در میادین بینالمللی است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مناسب باشگاه مس رفسنجان و مجموعههای ورزشی وابسته به صنایع مس، اعلام کرد: تمامی امکانات باشگاه مس رفسنجان و همچنین زیرساختهای ورزشی موجود در مس سرچشمه، از جمله زمینهای تمرینی، سالنهای بدنسازی، زمین چمن استاندارد و امکانات اسکان، آماده قرار گرفتن در اختیار تیمهای ملی در تمامی ردههای سنی است.
او افزود که این مجموعهها علاوه بر استانداردهای لازم برای برگزاری اردو، توانایی میزبانی مسابقات رسمی، بازیهای تدارکاتی و کمپهای تمرینی بلندمدت را نیز دارند.
انارکی محمدی با اشاره به اهمیت تعامل سازنده بین باشگاههای لیگ برتر و فدراسیون فوتبال، اعلام کرد که رفسنجان میتواند بهعنوان یکی از قطبهای مهم ورزشی جنوب شرق کشور در مسیر توسعه فوتبال ملی نقشآفرینی کند.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیتهای موجود، شرایطی برای تقویت زیرساختهای فوتبال کشور و حمایت بیشتر از تیم ملی فراهم شود.
این نشست که با هدف بررسی ظرفیتهای ورزشی رفسنجان و نقشآفرینی باشگاههای این منطقه در حمایت از تیم ملی صورت گرفت، با حضور امیر فرشاد تفکری مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان نیز همراه بود.
در پایان این دیدار، نماینده مردم رفسنجان و انار ضمن تقدیر از تلاشهای فدراسیون برای آمادهسازی تیم ملی جهت حضور در جام جهانی، برای ملیپوشان کشور آرزوی موفقیت و درخشش در این رویداد بزرگ جهانی کرد.
