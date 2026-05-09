تعطیلی لیگ هم تهدید بود هم فرصت/ بازیکنان باید غیرت ایرانی نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آمادهسازی برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و شاگردان امیر قلعهنویی از چند هفته گذشته دور جدید تمرینات خود را آغاز کردهاند تا با آمادگی مطلوب راهی این تورنمنت مهم شوند.
در این چارچوب، کادر فنی با هدف حفظ هماهنگی و افزایش آمادگی بازیکنان، برگزاری دیدارهای درونتیمی را نیز در برنامه قرار داده تا شرایط فنی ملیپوشان بهطور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین طبق برنامهریزی انجامشده، تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به آمریکا، یک اردوی چند روزه در کشور ترکیه برگزار خواهد کرد تا در شرایطی مناسبتر، مراحل نهایی آمادهسازی خود را پشت سر بگذارد.
حسین چرخابی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران در آستانه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: ملیپوشان کشورمان به اجبار تمرینات آمادهسازی خود را زودتر از سایر رقبا آغاز کردند و اتفاقاتی که در داخل کشور رخ داد، شرایطی به وجود آورده که اکنون تیم ملی ایران در مقایسه با دیگر تیمها در وضعیت برابر قرار ندارد.
وی ادامه داد: تعطیلی مسابقات لیگ برتر از یک سو نکات مثبتی به همراه داشت و از سوی دیگر تبعات منفی نیز ایجاد کرد. نکته مثبت این وقفه آن بود که با توجه به فاصله حدود ۴۰ روزه بین مسابقات و نزدیکی به جام جهانی، بازیکنان از فشار بازیهای فشرده دور شدند و ریسک مصدومیت کاهش یافت؛ موضوعی که میتوانست ضربه بزرگی به تیم ملی وارد کند. اما از سوی دیگر، دوری از شرایط مسابقه و نبود بازیهای تدارکاتی مناسب باعث شده بازیکنان از ریتم رقابتی فاصله بگیرند.
این کارشناس فوتبال با اشاره به دشواری هماهنگی برای دیدارهای دوستانه افزود: در شرایط فعلی که یافتن حریف تدارکاتی مناسب با مشکلاتی همراه شده، برگزاری بازیهای درونتیمی و ادامه تمرینات منظم میتواند تنها راهکار حفظ آمادگی بازیکنان باشد. البته اگر ملیپوشان امکان انجام بازیهای ۹۰ دقیقهای را داشتند، قطعاً در شرایط بهتری قرار میگرفتند، اما شرایط فعلی خارج از اختیار کادر فنی است.
چرخابی همچنین درباره اردوی پیشروی تیم ملی در ترکیه گفت: در این اردو نباید صرفاً به دنبال برگزاری بازی با تیمهای ملی بود و حتی میتوان با باشگاههای مطرح ترکیهای وارد مذاکره شد تا شرایط انجام دیدارهای تدارکاتی فراهم شود؛ چرا که چنین مسابقاتی نیز میتواند به افزایش آمادگی بازیکنان کمک کند.
وی در خصوص دوری برخی بازیکنان از جمله علی قلیزاده از تیم ملی تصریح کرد: از دست دادن هر بازیکن برای تیم ملی یک آسیب جدی محسوب میشود و طبیعتاً دست کادر فنی را برای انتخاب جانشینان محدود میکند. با این حال باید از ظرفیت سایر بازیکنان بهره گرفت و در شرایط فعلی، همه بازیکنان باید با تمام توان، انگیزه و تعصب وارد زمین شوند و بهترین عملکرد خود را برای موفقیت تیم ملی به نمایش بگذارند.
چرخابی در ادامه با تأکید بر اهمیت مدیریت شرایط روحی بازیکنان خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی، نقش کادرفنی و بهویژه کادر روانشناسی بسیار مهم است، چراکه بازیکنان علاوه بر مسائل فنی، تحت فشارهای روانی نیز قرار دارند و این موضوع میتواند روی عملکرد آنها در زمین تأثیرگذار باشد.
وی همچنین به لزوم ایجاد هماهنگی بیشتر بین خطوط تیم اشاره کرد و گفت: وقتی تیم از مسابقات رسمی دور باشد، هماهنگی بین بازیکنان بهویژه در خطوط دفاع و حمله کاهش پیدا میکند و این مسئله در دیدارهای بزرگ میتواند به ضرر تیم تمام شود. بنابراین کادرفنی باید در همین تمرینات و بازیهای درونتیمی تمرکز ویژهای روی هماهنگی تاکتیکی داشته باشد.
این کارشناس فوتبال در پایان تأکید کرد: تیم ملی ایران در جام جهانی با حریفان سادهای روبهرو نخواهد شد و برای موفقیت باید از همین شرایط سخت به بهترین شکل استفاده کند. اگر بازیکنان با تمرکز، انگیزه بالا و همدلی وارد مسابقات شوند، همچنان میتوان به ارائه نمایش قابل قبول امیدوار بود تمام نفرات باید با جان و دل و با نهایت توان خود رو در روی حریفان قرار گیرند و غیرت ایرانی را نشان دهند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
