به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و شاگردان امیر قلعه‌نویی از چند هفته گذشته دور جدید تمرینات خود را آغاز کرده‌اند تا با آمادگی مطلوب و هماهنگی بیشتر راهی این تورنمنت مهم شوند.

در این چارچوب، کادر فنی با هدف حفظ انسجام تیمی، افزایش هماهنگی تاکتیکی و ارتقای سطح آمادگی بازیکنان، برگزاری دیدارهای درون‌تیمی را نیز در دستور کار قرار داده است تا شرایط فنی ملی‌پوشان به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. این برنامه‌ها به‌عنوان بخشی از روند آماده‌سازی، نقش مهمی در تثبیت ترکیب و شناخت بهتر بازیکنان از یکدیگر دارد.

همچنین طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به آمریکا، یک اردوی چند روزه را در کشور ترکیه برگزار خواهد کرد تا در شرایطی مناسب‌تر و نزدیک‌تر به فضای مسابقات، مراحل نهایی آماده‌سازی خود را پشت سر بگذارد و با آمادگی کامل‌تری وارد جام جهانی شود.

نبی‌الله باقری‌ها، کارشناس فوتبال، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران در آستانه آغاز رقابت‌های پیش‌رو اظهار داشت: در حال حاضر شرایط تیم ملی اصلاً مطلوب نیست و با این وضعیت نمی‌توان انتظار رقابت جدی و هم‌سطح با سایر تیم‌های حاضر در سطح بین‌المللی داشت. به اعتقاد من، برگزاری بازی‌های درون‌تیمی نیز کمک چندانی به تیم ملی نمی‌کند و کادر فنی عملاً گزینه‌های محدودی برای آماده‌سازی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: ما در شرایطی قرار داریم که حتی برگزاری یک دیدار تدارکاتی استاندارد و باکیفیت نیز بسیار دشوار شده و در نتیجه تنها کاری که می‌توان انجام داد، حفظ آمادگی بدنی بازیکنان برای حضور در جام جهانی است. در حالی که باید توجه داشت سطح مسابقات جام جهانی کاملاً متفاوت است و همه تیم‌ها با حداکثر توان و آمادگی وارد میدان می‌شوند.

این کارشناس فوتبال با انتقاد از برخی تصمیمات کادر فنی تصریح کرد: یکی از گلایه‌های جدی من این است که برخی بازیکنان اساساً شایستگی حضور در تیم ملی را ندارند و نباید به اردو دعوت شوند. در خط دفاعی بازیکنی به میدان می‌رود که عملکردش بیشتر از اینکه به کارهای دفاعی منجر شود، به اشتباهات و حتی گل به خودی ختم شده است و جای سؤال دارد که بر چه اساس و منطقی چنین نفراتی در تیم ملی حضور دارند.

باقری‌ها همچنین درباره وضعیت برنامه‌ریزی مسابقات لیگ برتر پس از رقابت‌های جام حذفی گفت: این برنامه‌ریزی اصلاً قابل اجرا به نظر نمی‌رسد، چراکه بازیکنان پس از جام جهانی از نظر بدنی خسته هستند و آمادگی لازم برای ورود به یک دوره فشرده مسابقات را ندارند. علاوه بر این، بعد از آن نیز باید فصل جدید لیگ برتر آغاز شود و این حجم از فشردگی مسابقات تصمیم درستی نبوده و می‌شد برنامه‌ریزی بهتری برای لیگ انجام داد.