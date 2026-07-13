به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه مس رفسنجان، مس رفسنجان که نسبت به برگزاری مسابقه پلی‌آف میان تیم سوم لیگ دسته اول و تیم انتهای جدول لیگ برتراعتراض دارد، در این نامه تأکید کرده چنین تصمیمی پیش از آغاز فصل در آیین‌نامه و مقررات مسابقات وجود نداشته و اضافه شدن آن پس از توقف رقابت‌ها، تغییر قواعد رقابت بعد از شروع فصل محسوب می‌شود.

باشگاه مس در متن اعتراضی خود به چند اصل حقوقی از جمله ثبات مقررات مسابقات، انتظارات مشروع، امنیت حقوقی، منع عطف به ماسبق شدن مقررات و عدالت ورزشی اشاره کرده و معتقد است تصویب چنین مسابقه‌ای در پایان فصل، تعادل رقابتی میان باشگاه‌ها را بر هم می‌زند. در این نامه آمده که باشگاه‌ها از ابتدای فصل با مقررات مشخص وارد مسابقات شده‌اند و نمی‌توان پس از پایان بخش مهمی از رقابت‌ها، مسیر سقوط و بقا را تغییر داد.

مس رفسنجان همچنین در بخش دیگری از نامه خود به تناقض این تصمیم با جدول مسابقات اشاره کرده است. این باشگاه معتقد است فدراسیون از یک سو جدول لیگ را برای تعیین نمایندگان آسیایی معتبر دانسته، اما از سوی دیگر همان جدول را برای تعیین وضعیت تیم انتهای جدول کافی ندانسته و با ایجاد مسابقه جدید، آثار جدول را تغییر داده است.

خواسته نهایی باشگاه مس از رئیس فدراسیون آمده که مصوبه هیئت رئیسه درباره برگزاری پلی‌آف ابطال شود و اجرای آن تا زمان صدور رأی قطعی متوقف بماند تا از ورود خسارت غیرقابل جبران به باشگاه جلوگیری شود. مس رفسنجان همچنین اعلام کرده در صورت رد اعتراض، حق خود برای طرح دعوا نزد دادگاه داوری ورزش را محفوظ می‌داند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است این دیدار پلی‌آف روز ۳۱ تیر برگزار شود، اما باشگاه مس رفسنجان تلاش دارد از مسیر قانونی مانع برگزاری آن شود. حالا باید دید فدراسیون فوتبال چه واکنشی به این نامه خواهد داشت و آیا مصوبه جنجالی پلی‌آف پیش از موعد برگزاری مسابقه تغییر می‌کند یا مس ناچار خواهد شد در زمین برای بقای خود بجنگد.