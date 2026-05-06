تماس فرد نزدیک به ترامپ با اینفانتینو برای حضور ایتالیا به جای ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال عدم حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان ادامه دارد، پائولو زامپولی، از نزدیکان دونالد ترامپ، مدعی شده است که با هدف بررسی گزینه جایگزینی، با جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تماس گرفته است.

زامپولی در گفتگو با روزنامه «گاتزتا دلو اسپورت» اظهار داشت: با حمایت ترامپ با اینفانتینو تماس گرفتم، زیرا قوانین فیفا در خصوص جایگزینی تیمی که در مسابقات حاضر نشود، دارای ابهام است. در صورتی که ایران در جام جهانی شرکت نکند، ایتالیا که چهار عنوان قهرمانی در کارنامه دارد و از نظر رده‌بندی بالاترین جایگاه را در میان تیم‌های حذف‌شده دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای حضور در این رقابت‌ها باشد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامشخص حضور ایران افزود: باید دید تصمیم نهایی ایران چه خواهد بود، چرا که به گفته او نمی‌توان با اطمینان به این موضوع نگاه کرد. زامپولی همچنین مدعی شد که حتی در صورت حضور تیم ملی ایران، مسئله حضور هواداران این تیم در ایالات متحده با توجه به شرایط موجود، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

به گفته این چهره نزدیک به ترامپ، با وجود اظهارات مطرح‌شده از سوی طرف ایرانی مبنی بر حضور در مسابقات، همچنان وضعیت این موضوع به‌طور کامل مشخص نیست و پرونده جایگزینی احتمالی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان باز باقی مانده است.

لازم به ذکر است که پیش از این هم افراد نزدیک به ترامپ خواستار جایگزینی ایتالیا به جای ایران در جام جهانی شده بودند که از سوی فیفا و مسئولان کشور میزبان رد و بر حضور تیم ملی ایران تاکید شد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل