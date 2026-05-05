نمایندگان استان تهران با وزیر ارتباطات دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع نمایندگان استان تهران با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اقدامات انجام شده این وزارتخانه در جنگ رمضان بعدازظهر امروز (سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه) برگزار شد.

در جنگ رمضان حدود ۵۰۰ سایت مورد اصابت قرار گرفت

سید ستارهاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای این جلسه به تشریح اقدامات این وزارتخانه در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که ما در ابتدای جنگ رمضان با آن مواجه بودیم پایداری ارتباطات بود جز دقایق اولیه حمله دشمن به کشورمان اختلال جزئی در استان تهران اتفاق افتاد که این موضوع مهم با همکاری و رشادت های همکاران و دیگر ارکان نظام رقم خورد.

وی افزود: ارتباطات ما که توسعه پیدا می کند متناسب با جمعیت است و در این مدت هم گزارشی مبنی بر اختلال ارتباطات بین آحاد مردم در پهنه جغرافیا دریافت نکردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در جنگ رمضان حدود ۵۰۰ سایت ما مورد اصابت قرار گرفت و این عدد هم باید آثار خود را نشان می داد اما با همکاری بخش خصوصی و حوزه حاکمیتی پایداری ارتباطات در کشور را رقم زدند.

هاشمی عنوان کرد: در کشور یک شبکه مویرگی بزرگ داریم که همه خدمات کشور مثل آموزش، مسائل بانکی و ... را به همدیگر متصل می کند و این مهم کار ما را سنگین تر می کند.

نماینده عالی دولت تاکید کرد: در شرایط جنگ رمضان ۳ بار ارتباط مان با جزایر قطع شد و این مراکز هم در بستر فیبر نوری بوده که در همان دقایق اولیه همکاران ارتباطات را پایدار کردند. همچنین تعدادی از تجهیزات صدا و سیما مورد اصابت قرار گرفت اما در تعاملی که با آقای جبلی داشتیم ترافیک پخش در مراکز مختلف توزیع شد تا مشکل برطرف شود.

هاشمی اظهار کرد: در جنگ رمضان حجم قابل توجهی از تراکنش ها سمت سکوهای داخلی سوق داده شد و در حقیقت ۲ و نیم برابر شده و ما نیز ظرف ۳ روز اعتباری را در اختیارشان گذاشتیم تا تجهیزات آنها تامین و دچار اختلال نشوند.

وی با اشاره به اینکه شرکت ملی پست در جنگ رمضان اقدامات ارزشمندی انجام داد گفت: حجم مرسولات ما ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و درآمدمان هم کم شد اما شرکت پست لحظه ای خدمت رسانی را متوقف نکرد.

تاکید بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

سید علی یزدی خواه در این نشست اظهار کرد: در جنگ رمضان بسیاری از امور را وزارتخانه تدبیر کرد که جای تقدیر و تشکر دارد، حدود ۶۰ درصد از شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده اما باید همت بیشتری در این رابطه به کار گرفته شود همچنین موضوع موتور جستجوگر نیاز به کار بیشتر دارد از جهت پایداری شبکه کار جهادی کردید که نگذاشتید اختلالی شکل بگیرد و روی موضوع امنیت شبکه اطلاعات کشور هم باید کار شود.

همچنین مرتضی محمودی در این نشست نیز بیان کرد: آنچه که در میدان مشاهده می‌شود در موضوع حمایت از شبکه‌های داخلی ضعف وجود دارد و این را مردم گزارش می‌دهند در خصوص ایتا، بله و شاد چنین اتفاقی افتاده است چرا که ظرفیت اشباع شده و حجم شبکه نسبت به شبکه خارجی قابل قیاس نیست و ما داریم می‌بینیم که ضعف وجود دارد.

وی افزود: در سال‌های گذشته روی شبکه‌های داخلی کار نشده است، البته در موضوع شبکه ملی اطلاعات هم عقب هستیم بنابراین حمایت‌ها از شبکه‌های داخلی صورت نگرفت و باید اراده قوی‌تری در این رابطه شکل بگیرد.

غضنفری در این نشست بیان کرد: امام شهیدمان از ۱۰ الی ۱۵ سال قبل موضوع اینترنت ملی را مطرح کردند اما بعضی از دولت‌ها با رویکردی که داشتند مخالفت‌هایی را در این باره اعمال می‌کردند و کارشکنی شکل می‌گرفت لذا تا کی قرار است چنین موضوعی بلاتکلیف بماند.

فرهاد بشیری نیز در این نشست عنوان کرد: مخابرات نیروهای کیفی ارزشمند و پای کاری دارد و البته دلسوز هستند. مطالبه مجمع نمایندگان استان تهران راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است لذا همت کنید این مسئله حل شود آسیب‌هایی که ما از تجاوز دشمن نسبت به این موضوع دیدیم کم نبوده است.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در قانون برنامه هفتم توجه جدی به شبکه ملی اطلاعات شده و ظرفیت آن نیز وجود دارد اما اراده می‌خواهد.

امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در این نشست گفت: در دو ماه گذشته تعدادی از مردم به شبکه های داخلی ورود کردند اما اکنون شبکه هایی مثل ایتا و بله با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: با مسئولان این‌ پلتفرم ها صحبت کردم و ادعا دارند که وزارت ارتباطات با آنها همکاری نمی‌کند بنابراین انتظار می‌رود جلسه‌ای بین مسئولان شبکه‌های مجازی داخلی و حضرتعالی تدارک دیده شود تا در این جلسه تصمیمات لازم اتخاذ و خروجی مشخصی داشته باشد.

زهرا لاجوردی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس در این نشست اظهار کرد: در این ایام متوجه شدیم که شبکه ملی اطلاعات چقدر ضرورت دارد و باید زودتر راه اندازی شود و وابستگی‌مان به اینترنت بین المللی هم کمتر گردد ولی باید برای کسب و کارها اینترنتی مسیری فراهم شود تا مشکلی برای آنها در هر شرایطی پیش نیاید.

وی افزود: بسیاری از افراد در ایام جنگ می خواستند وارد شبکه‌های داخلی شوند اما محدودیت وجود داشت لذا اگر این کارها در زمان ثبات کشور انجام شود دیگر موضوع حل خواهد شد، همچنین بحث اینترنت پرو هم در جامعه مطرح شده که این موضوع نیز باید شفاف سازی شود.

مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در این نشست عنوان کرد: شبکه ملی اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است که باید با جدیت به این موضوع ورود کرد.

وی افزود: آقای وزیر تجربیات جنگ رمضان را مستند کنید و به کشورهای مقاومت ارائه دهید تا نهایت استفاده را ببرند.

این نماینده مجلس مردم در مجلس بیان کرد: اکنون وقت تقویت و خود اتکا کردن شبکه‌های داخلی است باید به شبکه‌های خارجی ضربه وارد کرد و تا حد امکان بتوانیم آنها را تضعیف کنیم به این نکته نیز باید اشاره کنم که یک بار برای همیشه موضوع فیلترشکن‌ها را تعیین کنید نمی‌شود از یک طرف اینترنت فیلتر باشد و از طرفی بازار فیلترشکن‌ها هم وجود داشته باشد.

روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس در این نشست اظهار کرد: جنگ بر مبنای اطلاعات داده و هوش مصنوعی صورت می‌گیرد و ترورها دقیق و هوشمندانه است لذا این سوال وجود دارد که بخش داده‌ها چگونه باید ایمن شود و چگونه پدافند غیرعامل تدارک ببیند.

وی افزود: بحث سرورها و سامانه‌ها را باید چگونه ببینیم و این سوال وجود دارد که آیا وزارت ارتباطات از ارکان اتاق جنگ هست یا نیست؟

سمیه رفیعی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس در این نشست گفت: اینکه در ایام جنگ رمضان پایداری شبکه را تثبیت کردید اتفاق بسیار مهمی بود و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: اپراتوری امنیت به کجا رسید؟ برای بومی‌سازی امنیت چه کاری انجام داده‌اید؟ روز صفر اصفهان کل سیستم قطع می‌شود آیا وزارت اطلاع از این موضوع داشت و وزارتخانه باید برای پسا جنگ چه کارهایی را انجام دهد که شاهد این اتفاقات نباشیم.

موضوع اینترنت پرو شفاف سازی شود

مرتضی آقا تهرانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس در این نشست عنوان کرد: ما در اینترنت داخلی مشکل سرور نداریم بلکه مشکلمان هارد است.

وی افزود: روشن‌تر بیان شود که در خصوص شبکه‌های مجازی داخلی چه کاری انجام شده است؟ کمیسیون فرهنگی آماده جدی دارد نشستی با مسئولان پلتفرم‌های داخلی و وزارت ارتباطات برگزار کند تا موضوعات حل و فصل شود. ضمن اینکه اینترنت را باید امن کنیم.

رضا تقی‌پور نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس در این نشست اظهار کرد: آن بخش از اینترنت ناامن جاسوس قاتل آمریکایی باید در داخل کشور کنترل و مهار شود. چگونه رژیم صهیونیستی با این ابزارها فرماندهان ما را ترور کردند.

وی افزود: جنگ بسیاری از معادلات را عوض کرد ما هم باید خیلی چیزها را عوض کنیم اینترنت پساجنگ نباید آن بخش رها باشد و برای امنیت سایبری برنامه‌ای دریافت نکرده‌ایم.

محمد سراج نماینده مردم تهران، ری، پردیس و اسلامشهر در مجلس در این نشست عنوان کرد: دشمن ما مدعی هستند که این ابزار را برای ما درست کرده که صلح آمیز باشد اما به موقع آن به عنوان سلاح استفاده می‌کند بنابراین ما باید خودمان را ایمن کنیم و توقع داریم امنیت اینترنت برقرار شود.

وی افزود: موضوع فیلترشکن‌ها را نیز باید شفاف کنید چرا که تناقض دارد از یک طرف فیلتر و از طرفی فیلترشکن فروشی.

این نماینده مردم در مجلس گفت: اینترنت پرو چه معنا دارد به این موضوع هم رسیدگی کنید ضمن اینکه قیمت گوشی‌ها هم بالا رفته که شما باید کمک کنید و واردات انجام شود تا از این گرانتر نشود.

ابراهیم عزیزی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس، اسلامشهر در مجلس در این نشست عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و طبق فصل ۱۳ قانون مذکور وزارت ارتباطات تکالیفی را بر عهده دارد که باید آنها را انجام کند.

علی خزایی نماینده ورامین در مجلس در این نشست اظهار کرد: در بخش فناورانه دفاع مقدس سوم هستیم؛ بنابراین حفاظت از کارکنان و پیشگیری از مهاجرت آنها به خارج از کشور و یا بخش‌های غیر دولتی ضرورت دارد.

وی افزود: نسبت وزارت ارتباطات با برنامه هفتم چیست؟ انتظار می‌رود گزارش فصلی در این باره ارائه دهید. حفاظت از سخت‌افزارها و نرم افزارهای کشور را وزارت ارتباطات می‌تواند فرماندهی کند.

خزایی تاکید کرد: انتظار می رود موضوع فیلترشکن فروشی و اینترنت پرو را نیز حل کنید.