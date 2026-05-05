به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی شب سه‌شنبه در اجتماع مردمی بهاباد گفت: مسئولان و مردم باید بدانند که ایستادگی در برابر دشمن و حفظ صحنه، نتیجه‌ای جز سربلندی و پیروزی نخواهد داشت. تجربه نشان داده است ملت‌های مقاوم منطقه و جهان، عظمت پوشالی استکبار را در میدان عمل خواهند دید.

وی با قدردانی از حضور حماسی مردم ابراز داشت: دشمنان می‌دانند که قدرت واقعی، اراده ملت‌ها و مقاومت است.

وی افزود: هرچقدر در قالب ادوات نظامی ظاهر شوند، ولی آینده نشان خواهد داد که برنامه‌ها و ادعاهایشان شکست‌پذیر است؛ و آن روز نزدیک است که همه این واقعیت‌ها آشکار شود.

امام‌جمعه بهاباد ادامه داد: در همین چارچوب، دشمنان تلاش می‌کنند با بهره‌برداری از کمبودها و گلایه‌ها، فرصت عقب‌نشینی را فراهم کنند. اما باید مراقب بود تا میدان خالی نشود و تردید و دلهره بر جامعه غلبه نکند.

وی با تأکید بر اینکه برخی مسائل به داخلی کشور مرتبط است، افزود: با وجود نیاز به نظارت و پیگیری تخلفات، این موضوع نباید منجر به کاهش همت و اتحاد ملی شود. مردم هنگام خرید، فاکتور دریافت کنند و در صورت مشاهده قیمت‌های بالاتر، موضوع را پیگیری نمایند.

ابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: آینده کشور در گرو همت و همکاری مردم و کسبه است و نتیجه تلاش‌های جمعی خواهد بود.

امام‌جمعه بهاباد نسبت به چشم‌داشت دشمنان به اعتراض‌های خیابانی و فضای تنش هشدار داد و گفت: باید هوشیار بود و فضا را آرام، کنترل‌شده و مسئولانه نگه داشت.

وی تأکید کرد: کم‌کاری‌ها و ناتوانی‌ها نباید باعث خالی شدن صحنه‌ها شوند؛ حمایت مردمی از برنامه‌ها همچنان لازم است.

ابراهیمی تصریح کرد: نقش آمریکا در منطقه در حال محو شدن است. آینده آمریکا در زیر آب‌های خلیج فارس و در میدان‌های عملیاتی دیده خواهد شد و این موضوع با گذر زمان روشن‌تر می‌شود.

همچنین، لازم است همکاری مردم در حفظ امنیت موکب‌ها و ایست‌های بازرسی ادامه یابد تا فضا پرنشاط باقی بماند.

وی اظهار داشت: دشمن در طول سال‌ها با ابزارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای قصد ضربه زدن به کشور را داشته است، اما اگر امروز آمریکا در منطقه دچار سردرگمی است، به خاطر مقاومت و پایداری ملت ایران است.

«تحریم‌ها نتوانسته است ملت را از اهداف و آرمان‌هایش منصرف کند»، و این ایستادگی، معادلات دشمنان را برهم زده است.

ابراهیمی حضور پرشور مردم در انتخابات، راهپیمایی‌ها و حمایت از جبهه مقاومت را نشانه شکست سیاست‌های آمریکا برشمرد و گفت: هرجا دشمن تضعیف روحیه مردم را هدف قرار داده، ملت با حضور آگاهانه، نقشه‌های آن را خنثی کرده است.

وی بر اهمیت حفظ انسجام داخلی، تقویت همبستگی و امید در جامعه تأکید کرد: وظیفه مهم امروز، آرامش، اتحاد و کارآمدی در مدیریت کشور است تا دشمن از ضعف‌ها سوءاستفاده نکند.

ابراهیمی گفت: هر چه ملت در مسیر مقاومت و بصیرت قدم‌های محکم‌تری بردارد، آینده روشن‌تری در انتظار کشور است و دشمنان بیشتر ناکام خواهند شد.