۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

گزارش مهر از آتش سوزی گسترده در مجتمع ارغوان در فاز ۴ اندیشه شهریار

شهریار- آتش سوزی گسترده در مجتمع ارغوان در فاز ۴ اندیشه را مشاهده می کنید، که تمام واحد تجاری را در شعله های آتش فرو برده و آتش به طبقات بالا سرایت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی مهیبی عصر امروز در مجتمع ارغوان در فاز ۴ اندیشه رخ داد.

آنطور که خبرنگار مهر می گوید، این آتش سوزی تمام واحد تجاری را به طور کامل در بر گرفته و علت اولیه حادثه نقص فنی یا اتصال سوخت مطرح شده است.

خوشبختانه به دلیل وقوع حادثه در ساعات پایانی وقت اداری و نزدیک به ظهر، تعداد افراد حاضر در ساختمان بسیار محدود بوده و از این نظر خطر جانی کاهش یافته است.

تیم های امداد و نجات و آتشنشانان شهرهای شهریار و اندیشه با تمام توان در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفا ادامه دارد.

