به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز عصر(سه‌شنبه) در گفتگوی تلفنی علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت عراق، ضمن تبریک انتصاب وی، برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران، دولت و ملت عراق را فراتر از یک همسایه، برادر خود می‌داند و از هر اقدامی در جهت توسعه هماهنگی‌ها، تقویت همکاری‌ها و گسترش مناسبات همه‌جانبه میان دو کشور حمایت می‌کند.

رئیس‌جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت جدید عراق با بهره‌گیری از مهارت، دانش و تدبیر، ضمن غلبه بر چالش‌های اقتصادی، مسیر رونق، ثبات و شکوفایی هرچه بیشتر این کشور را هموار سازد. پزشکیان در ادامه با قدردانی از نگاه دغدغه‌مند و اهتمام نخست‌وزیر جدید عراق نسبت به حل مشکلات منطقه، تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی امروز منطقه، تلاش برای خاتمه جنگ‌افروزی‌ها و فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای منطقه است.

رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد متناقض آمریکایی ها اظهار داشت: مشکل ما این است که آمریکا از یک سو سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان را دنبال می‌کند و از سوی دیگر انتظار دارد جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره حاضر شود و در نهایت، تسلیم خواسته‌های یکجانبه آنان گردد؛ در حالی که چنین معادله‌ای محال و غیرممکن است.

جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین بین‌المللی، آماده هرگونه گفتگو است

پزشکیان افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در دو نوبت در جریان مذاکرات هدف حمله قرار گرفته و این بار نیز در حالی که مسیر گفت‌وگو در جریان است، مجدداً شاهد لشکرکشی و تهدیدات نظامی هستیم.

رئیس جمهور ادامه داد: ( آنان ) مدعی هستند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند؛ شخصیتی که فتوای صریح، شرعی و قطعی بر حرمت ساخت سلاح هسته‌ای صادر کرده بود و جمهوری اسلامی ایران در تمام مذاکرات، آمادگی کامل داشت که هر آنچه عرف جهانی برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان لازم می‌داند، در چارچوب مقررات بین‌المللی و نظارت‌های جهانی ارائه دهد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه رشد علمی کشور در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعتی و فناوری هسته‌ای حاصل سال‌ها تلاش ملت ایران است، تصریح کرد: ما نباید خود را از این ظرفیت‌ها محروم کنیم و بهره‌گیری ما از دانش هسته‌ای نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود؛ اما متأسفانه طرف آمریکایی به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی جمهوری اسلامی ایران نباید به هیچ وجه صنعت هسته‌ای داشته باشد و سپس با زیاده‌خواهی، فشارهای مضاعف را تحمیل کند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی، آماده هرگونه گفت‌وگو است، اما بر مبنای ایمان، باور و اعتقاد خود، به هیچ عنوان زیر بار زور نرفته و نخواهد رفت. اگر با ما با منطق سخن بگویند، گفت‌وگو ممکن است، اما زبان تهدید و قلدری راه به جایی نخواهد برد.

پیروان مکتب تشیع را با زبان زور نمی‌توان تسلیم کرد

پزشکیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اساساً جنگ و ناامنی را گزینه مطلوب نمی‌داند، گفت: ما بر اساس رویکرد اصولی خود همچنان آمادگی کامل داریم با کشورهای اسلامی منطقه نیز به تفاهم برسیم، مقررات مشترک تنظیم کنیم و همه اختلافات را چه در خلیج فارس و چه در سایر عرصه‌های منطقه‌ای از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل کرده و جنگ و ناآرامی را از میان برداریم. رئیس‌جمهور افزود: ما با برادران خود در منطقه خواهان هیچ‌گونه اختلافی نیستیم، اما واقعیت آن است که از پایگاه‌های آمریکایی مستقر در خاک برخی کشورهای منطقه و با استفاده از فضا و امکانات آنان، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های کشور ما بمباران شد. پزشکیان همچنین با دعوت از نخست‌وزیر جدید عراق برای سفر به تهران اظهار داشت: از جنابعالی دعوت می‌کنم در نخستین سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران حضور یابید تا درباره توافقات و توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو و تصمیم‌گیری شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نخست‌وزیر عراق تصریح کرد: در تماس‌ها با مقامات آمریکایی‌ به آنها توصیه کنید تهدید نظامی را از منطقه ما جمع کنند؛ چرا که پیروان مکتب تشیع را با زبان زور نمی‌توان وادار به تسلیم کرد.

پزشکیان افزود: ما وحدت و انسجام میان امت اسلامی را بر اساس آموزه‌های دینی خواستاریم و معتقدیم اگر مسیر درست، منصفانه و عادلانه طی شود، دلیلی برای بروز اختلاف باقی نخواهد ماند. رئیس جمهور با استقبال از هرگونه تلاش برای کاهش تنش‌ها اظهار داشت: به جای تمامیت‌خواهی، باید به حقوق ملت ایران احترام گذاشته شود. رفتارهای غیرانسانی و مغایر با اصول حقوق بشر، منطقه ما را به آشوب کشانده است و تا زمانی که نسبت به رهبری معظم انقلاب و حاکمیت و ملت ما اعتمادسازی صورت نگیرد، گفت‌وگو در سایه تهدید شکل نخواهد گرفت.

وی با قدردانی از دغدغه‌مندی و حمایت نخست‌وزیر عراق تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حمایت، پشتیبانی و تقویت دولت و ملت عراق را با استمرار و تداوم دنبال خواهد کرد.

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت عراق نیز ضمن ابراز خرسندی از گفت وگو با رئیس جمهور کشورمان، اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا روابط دو کشور را که در دو کالبد اما با یک روح مشترک تعریف می‌شوند، در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و همگرایی منطقه‌ای به سطحی ممتاز ارتقا دهیم.

قدرت امروز ایران، صرفاً متعلق به ایران نیست

نخست‌وزیر عراق با اشاره به پیشینه عمیق تاریخی روابط تهران ـ بغداد و پیوندهای جغرافیایی و اعتقادی دو ملت تصریح کرد: ما ایمان و باور عمیقی داریم که ایران عمق راهبردی عراق است، همان‌گونه که عراق نیز عمق راهبردی ایران به شمار می‌رود.

الزیدی با اعلام آمادگی بغداد برای میزبانی از مذاکرات میان ایران و آمریکا و ایفای نقش در حل‌وفصل مسائل و پایان دادن به جنگ افزود: این اقدام را وظیفه‌ای انسانی، شرعی و سیاسی برای خود می‌دانیم.

وی تأکید کرد: معتقدیم قدرت امروز ایران صرفاً متعلق به ایران نیست، بلکه پشتوانه‌ای برای همه مسلمانان و شیعیان است و ما هرگز نخواهیم پذیرفت که این قدرت از ایران گرفته شود. همین قدرت بود که در مبارزه با داعش به ما کمک کرد. عراق به حمایت ایران نیاز دارد؛ چرا که قدرت ایران، قدرت عراق و ضعف ایران نیز ضعف عراق خواهد بود.

الزیدی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به صلح پایدار باید بر نقاط توافق و اشتراک نظرها تمرکز داشته باشیم تصریح کرد : اختلافات در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته و موضوع تازه‌ای نیست. اختلاف میان ایران و آمریکا نیز تنها از مسیر گفت‌وگو قابل حل است؛ چرا که نه آنان می‌توانند نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند و نه مسیر تقابل راه‌حل پایداری خواهد بود.

نخست‌وزیر عراق همچنین ابراز امیدواری کرد که با تلاش و مشارکت جمعی کشورهای منطقه، هرچه سریع‌تر شاهد پایان جنگ و حل مسائل موجود باشیم.