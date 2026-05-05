به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با ابراز خرسندی از توضیحات ارائه‌شده، اظهار کردند: آگاهی دقیق از شرایط کشور و شناخت توأمان مشکلات و راهکارها نشانه‌ای از نگاه جامع و مسئولانه است.



وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و گرانی‌های اخیر، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها، فشار قابل توجهی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه دولت از این وضعیت آگاهی دارد، افزود: ما قدردان زحمات دولت محترم در این ایام سخت خصوصاً در جهت تدارک مایحتاج مردم هستیم، اما در برخی موارد اقدام کافی در کنترل قیمت ها صورت نگرفته، در حالی که امکانات و ابزارهای لازم در اختیار دولت محترم است که می تواند با وضع قوانین مشخص و کنترل بازار، افزایش‌های غیرمتعارف را مدیریت کند.



وی مشکلات اشتغال، مسکن، هزینه‌های بالای ازدواج و فراهم نبودن امکانات اولیه را از مهم‌ترین موانع پیش ‌روی جوانان برشمرد و تأکید کرد: لازم است برنامه‌ریزی جامع و عملی برای رفع این موانع صورت گیرد. تسهیل ازدواج علاوه بر حل بخشی از مشکلات اجتماعی و اخلاقی، در افزایش جمعیت و تقویت بنیان خانواده نیز نقش مؤثری دارد.



آیت اللّه مکارم شیرازی همچنین بر نقش مهم رهبری در حل مشکلات کشور تأکید و تصریح کرد: باید با توجه به ظرفیت‌ها و اختیارات موجود و با بسیج همه قوا و ارکان، خصوصاً قوه قضائیه، دولت را در اجرای اقدامات مؤثرتر یاری کرد.



آیت اللّه مکارم شیرازی با قدردانی از حضور پرشور مردم در صحنه در این مقطع مهم تاریخی، افزود: این حضور آثار و برکات فراوانی داشته و نقشه های دشمنان را باطل کرده است، اما لازم است با توجه به مشکلات اقتصادی کشور همه اقشار مردم از کارگر و کارفرما و تولید کننده و کاسب و مصرف کننده دست در دست هم در عرصه اقتصادی با رعایت انصاف، مانع سوء استفاده بدخواهان شوند.



مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف نظام، اظهار داشت: جمهوری اسلامی بر دو پایه «جمهوریت» و «اسلامیت» استوار است؛ این دو اصل باید در تمامی سطوح و بخش های جامعه، مورد توجه قرار گیرد و نباید نسبت به هنجارهای اخلاقی و وضعیت فرهنگی بی تفاوت بود.



وی بر ضرورت استمرار دعا و استغاثه تأکید و بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی، خصوصا توجه و توسل به ذیل عنایات حضرت ولی عصر (ارواحناه فداه) در بهبود شرایط قطعاً مؤثر خواهد بود. ان شاءاللّه.



آیت اللّه مکارم شیرازی در پایان، ضمن دعا برای توفیق مسئولان، اظهار کرد: امید است دولت در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی، اقدامات جدی‌تری انجام داده و با افزایش هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف، روند حل مشکلات شتاب گیرد.