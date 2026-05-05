به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کارگروه شهرستانی مدیریت تالاب زریوار در سال ۱۴۰۵ شامگاه سه‌شنبه با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان، فرماندار مریوان، دادستان عمومی این شهرستان، اعضای کارگروه و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان سمن‌های محیط‌زیستی برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های تالاب زریوار از جمله نحوه عملکرد شهرداری، فعالیت برخی صنوف مزاحم و استقرار دکه‌های غیرمجاز در محدوده تالاب مورد بررسی قرار گرفت و تعهدات شهرداری به‌عنوان مستأجر این مجموعه به‌طور دقیق ارزیابی شد.

همچنین بررسی طرح‌های گردشگری با رویکرد انطباق با برنامه‌های بلندمدت و حفظ پایداری اکولوژیک تالاب، از دیگر محورهای این جلسه بود.

در ادامه، گزارشی از وضعیت کنونی تالاب و میزان تحقق مصوبات جلسات گذشته ارائه شد و فرماندار مریوان بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تالاب زریوار در حفظ تنوع زیستی منطقه، بر لزوم مدیریت یکپارچه، ساماندهی فعالیت‌های غیرمجاز و اجرای طرح‌های گردشگری متناسب با ظرفیت‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.

فرزاد زندی در خصوص سایت ۱۵ هکتاری گردشگری تالاب زریوار اظهار داشت: توسعه گردشگری در این منطقه می‌تواند فرصت‌آفرین باشد، اما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که منافع کوتاه‌مدت اقتصادی به بروز آسیب‌های بلندمدت زیست‌محیطی منجر نشود.

وی افزود: اجرای طرح‌های زودبازده باید صرفاً در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی، با نظارت مستمر و زمان‌بندی مشخص دنبال شود.

در این جلسه، دادستان عمومی شهرستان مریوان نیز با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی دانست و بر برخورد قانونی با هرگونه تخلف و تجاوز به حریم طبیعت تأکید کرد.

وی همچنین خواستار عمل به تعهدات از سوی شهرداری و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات مناسب برای بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های گردشگری منطقه شد.