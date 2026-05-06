به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل واشنگتن پست از تصاویر ماهواره‌ ای که امروز چهارشنبه منتشر شد، حملات تلافی جویانه و متقابل ایران، تخریب بسیار بیشتری را در مراکز نظامی آمریکا در سراسر غرب آسیا نسبت به آنچه مقامات آمریکایی علناً اذعان کرده‌اند، ایجاد کرده است.

واشنگتن پست نوشت: این بررسی، ۲۲۸ سازه و تجهیزات آسیب‌ دیده را در ۱۵ پایگاه آمریکایی، از جمله ۲۱۷ ساختمان و ۱۱ نقطه نظامی، مستند کرده است. بیش از نیمی از خسارات نیز در مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و ۳ پایگاه (آمریکایی مستقر) در کویت رخ داده است.

به اذعان واشنگتن پست، وسعت تخریب بسیار بیشتر از آن چیزی است که آمریکا علنا افشا کرده است.

یک مقام آمریکایی به این روزنامه گفت که این حملات سیستم‌ های دفاع موشکی پاتریوت در بحرین و کویت، یک دیش ماهواره در فعالیت پشتیبانی دریایی بحرین و سیستم‌های راداری تاد (THAAD) در اردن و امارات را نابود کرد.

به گزارش واشنگتن پست، یک هواپیمای فرماندهی و کنترل E-۳ Sentry هم پس از استقرار مکرر در یک نقطه بدون محافظ، در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان از سوی ایران منهدم شد. یک تانکر سوخت‌گیری نیز از بین رفت.