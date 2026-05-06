کرمیان: کشف گاو بیمار در ایست و بازرسی بسیج؛کشتار غیرمجاز ممنوع است

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان عملیات ایست و بازرسی شبانه نیروهای بسیج، یک رأس گاو بیمار و تعدادی مرغ کشتارشده که هیچگونه انطباقی با موازین بهداشتی دامپزشکی نداشتند، کشف و توقیف شد.
وی با اشاره به حضور بهموقع و اقدام سریع کارشناسان دامپزشکی در این عملیات افزود: گاو بیمار کشفشده در ایست و بازرسی، بلافاصله تحت نظارتهای دقیق به کشتارگاه منتقل شد و پس از طی شدن فرآیند قانونی کشتار، لاشه آن به دلیل عدم صلاحیت مصرف، به طور کامل ضبط و معدوم گردید.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: همچنین لاشه مرغهای ضبط شده در این محموله نیز که فاقد هرگونه مجوز معتبر و نشانههای بهداشتی بودند، با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی معدوم شده و از چرخه مصرف انسانی خارج گردیدند.
کرمیان با صدور هشداری جدی به متخلفان این حوزه تأکید کرد: هرگونه کشتار دام و طیور که خارج از چرخه نظارت کارشناسان دامپزشکی و بدون رعایت ضوابط بهداشتی انجام شود، تهدیدی جدی و خطرناک برای سلامت عمومی جامعه محسوب میشود.
وی در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان خاطرنشان کرد: اداره دامپزشکی با همکاری مستمر دستگاههای امنیتی و انتظامی، با خاطیان و کسانی که سلامت مردم را به خطر میاندازند، قاطعانه برخورد خواهد کرد؛ از این رو از عموم شهروندان درخواست داریم فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.
نظر شما