۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۵

دستگیری ۳۹۵ سارق و معتاد در طرح ارتقای امنیت اجتماعی کهگیلویه

دهدشت-فرمانده انتظامی کهگیلویه از دستگیری ۳۹۵ سارق و معتاد در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کهگیلویه، اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای نظم و امنیت و آسایش و آرامش مردم با محوریت پیشگیری از تردد خودروها در ساعات ممنوعه و خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش و موتورسیکلت‌های فاقد مدارک و مزاحم به امنیت و آسایش مردم به مرحله اجراء در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۱۵۶ دستگاه خودرو و ۲۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه با اشاره به اینکه در این طرح، ۳۹۵ نفر نیز دستگیر شد، ادامه داد: از این تعداد ۱۶۶ نفر به جرم سرقت، ۱۱۲ نفر معتاد، ۴۵ نفر به جرم قاچاق کالا، ۷ نفر به جرم خرده‌فروش مواد مخدر و ۶۵ نفر به جرم سایر جرائم دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در ادامه این طرح ۴۸ قبضه انواع سلاح، ۱۹۹ فقره انواع سرقت، هزار و ۴۴۲ لیتر مشروبات الکلی و ۶ کیلو و ۱۵۲ گرم مواد مخدر کشف و تعداد ۶ واحد صنفی متخلف نیز مهر و موم شد.

