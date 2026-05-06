دستگیری ۳۹۵ سارق و معتاد در طرح ارتقای امنیت اجتماعی کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کهگیلویه، اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای نظم و امنیت و آسایش و آرامش مردم با محوریت پیشگیری از تردد خودروها در ساعات ممنوعه و خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش و موتورسیکلت‌های فاقد مدارک و مزاحم به امنیت و آسایش مردم به مرحله اجراء در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۱۵۶ دستگاه خودرو و ۲۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه با اشاره به اینکه در این طرح، ۳۹۵ نفر نیز دستگیر شد، ادامه داد: از این تعداد ۱۶۶ نفر به جرم سرقت، ۱۱۲ نفر معتاد، ۴۵ نفر به جرم قاچاق کالا، ۷ نفر به جرم خرده‌فروش مواد مخدر و ۶۵ نفر به جرم سایر جرائم دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در ادامه این طرح ۴۸ قبضه انواع سلاح، ۱۹۹ فقره انواع سرقت، هزار و ۴۴۲ لیتر مشروبات الکلی و ۶ کیلو و ۱۵۲ گرم مواد مخدر کشف و تعداد ۶ واحد صنفی متخلف نیز مهر و موم شد.