ظرفیت دفن در جوار بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری با اشاره به سیاستهای این ادارهکل در زمینه ساماندهی قبور مطهر بقاع متبرکه، از مهیا بودن ظرفیت دفن اموات مومنین و مومنات در جوار بقعه متبرکه در استان برای متقاضیان خبر داد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری افزود: مطابق دستورالعملهای سازمانی، هر ساله در اولین جلسه کمیسیون ساماندهی قبور که در ادارهکل اوقاف برگزار میشود، بر اساس تقاضا و ظرفیت فیزیکی هر بقعه متبرکه و نیز درخواست هیئت امناء و اداره اوقاف شهرستان مربوطه، مبلغ حقالدفن تا پایان سال تعیین و تصویب میشود.
وی ترکیب این کمیسیون را متشکل از واحدهای حقوقی، فنی، فرهنگی، اجتماعی، بازرسی، حراست و نیز روسا و کارشناسان ادارات مرتبط دانست و گفت: اعضای کمیسیون، ابعاد مختلف موضوع را از جنبههای فنی، فرهنگی و اجتماعی بررسی کرده و متناسب با رعایت حال متقاضیان، قیمت سالانه را مصوب میکنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در ادامه با یادآوری سنت دیرینه مسلمانان و پیروان مذهب تشیع در وصیت به خاکسپاری در جوار اماکن متبرکه و حرم ائمه اطهار علیهمالسلام، اظهار کرد: یقینا دفن در جوار این امامزادگان واجبالتعظیم، چتر حمایت معنوی آن بزرگواران را برای متوفی به ارمغان میآورد. برپایی نماز جماعت، تلاوت قرآن و دعا در این مکانها، به فرموده علما، برای اموات آثارمعنوی ارزشمندی دارد.
وی تأکید کرد: از منظر و سیره علما، وصیت به دفن در جوار حرم ائمه معصومین و بقاع متبرکه در گذشته و حال بوده و در پناه حرم آلالله قرارگرفتن مصداق بارز سنت حسنه خیرات برای اموات است، به این جهت چون هزینه حقالدفن صرف توسعه عمرانی و فعالیتهای قرآنی و فرهنگی در بقاع متبرکه میشود، خود مصداق خیر کثیر است.
ممنوعیت قبور برجسته و بدون مجوز
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به افراد متخلّف گفت: افراد از ایجاد هرگونه قبر برجسته، کتیبهها و سنگهای گرانقیمت آنچنانی در جوار بقاع متبرکه خودداری کنند. هرگونه حفاری و ایجاد قبر بدون مجوز اداره اوقاف، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی به دنبال دارد. در سال گذشته نیز مواردی بوده که با حکم قضایی با آنان برخورد شد.
وی افزود: قیمتهای مصوب حقالدفن کاملا به فراخور منطقه و ظرفیت هر بقعه تعیین میشود. از متقاضیان محترم تقاضا میشود برای رزرو و درخواست دفن، صرفا به ادارات اوقاف شهرستانها مراجعه کنند. این روند طی چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفته و میتواند اثرات بسیار خوبی در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان داشته باشد.
منع دفن گروههای خاص در بقاع متبرکه
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به شرح وظایف و دستورالعملهای اوقاف در بقاع متبرکه خاطرنشان کرد: دفن افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند، یا مرتکب فسق علنی شده و یا به موجب حکم قانون اعدام شدهاند، در بقاع متبرکه به هیچ عنوان مجاز نیست.
وی همچنین از هیئت امنای بقاع متبرکه خواست تا بر رعایت قیمتهای مصوب نظارت کامل داشته باشند و تاکید کرد: چنانچه قیمتهای مصوب رعایت نشود، مردم میتوانند شکایت خود را به ادارات اوقاف یا مراجع نظارتی ارائه دهند.
