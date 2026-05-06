۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۹

افت ۲ درصدی قیمت نفت برنت پس از عقب‌نشینی ترامپ از «پروژه آزادی»

درپی عقب‌نشینی دونالد ترامپ از طرح موسوم به «پروژه آزادی»، قیمت شاخص‌های اصلی نفت جهان با کاهش همراه شد و نفت برنت به ۱۰۸ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، پس از اعلام عقب‌نشینی «دونالد ترامپ» از طرح موسوم به «پروژه آزادی»، بازار جهانی نفت با کاهش قیمت مواجه شد و قیمت نفت برنت حدود ۲ درصد افت کرد و به ۱۰۸.۴ دلار در هر بشکه رسید.

در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با کاهش ۱.۵ درصدی به ۱۰۰.۷ دلار در هر بشکه رسید. نفت مِربن (Murban Crude) نیز با افت ۱.۳ درصدی در سطح ۱۰۶ دلار معامله شد.

در همین حال، گاز طبیعی با کاهش ۰.۳۲ درصدی به ۲.۷۷۹ دلار رسید، بنزین ۰.۶۲ درصد و نفت گرمایشی نیز ۰.۵۳ درصد افت قیمت را تجربه کردند.

نفت شاخص WTI Midland بیشترین کاهش را در بین شاخص‌ها داشت و با افت ۴.۱۷ درصدی در سطح ۱۰۵.۹ دلار قرار گرفت. همچنین سبد نفتی اوپک با کاهش ۳.۷۷ درصدی به ۱۱۶.۵ دلار و سبد نفتی هند در سطح ۱۱۸.۷ دلار بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماند.

تحلیل‌گران بازار انرژی کاهش اخیر قیمت‌ها را ناشی از افزایش نااطمینانی‌های سیاسی در آمریکا و تعدیل انتظارات نسبت به تداوم برنامه‌های انرژی دولت ایالات متحده پس از عقب‌نشینی ترامپ از پروژه آزادی می‌دانند.

کد مطلب 6821627
محمدحسین سیف اللهی مقدم

