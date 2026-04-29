۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

افزایش قیمت نفت؛ برنت به ۱۱۲ دلار و WTI به ۱۰۰ دلار رسید

قیمت جهانی نفت در معاملات امروز با رشد همراه شد و بهای نفت برنت به بیش از ۱۱۲ دلار و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، قیمت نفت در معاملات جهانی امروز با افزایش همراه شد.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با رشد ۰.۶۴ درصدی به ۱۰۰ دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین قیمت نفت برنت دریای شمال با افزایش ۰.۹۸ درصدی در سطح ۱۱۲ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه معامله شد.

در میان سایر شاخص‌های نفتی، قیمت نفت موربان با رشد ۲.۴۱ درصدی به ۱۰۶ دلار و ۷۰ سنت رسید و نفت WTI میدلند نیز با افزایش ۲.۸۰ درصدی در سطح ۱۰۳ دلار و ۶۰ سنت قرار گرفت.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز با کاهش ۰.۶۶ درصدی به ۱۰۷ دلار و ۶۰ سنت رسید و سبد نفتی هند با رشد ۰.۱۷ درصدی در سطح ۱۱۰ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

در بازار سایر حامل‌های انرژی، قیمت گاز طبیعی با افت ۰.۳۰ درصدی به ۲ دلار و ۶۸ سنت رسید، در حالی که بنزین با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۳ دلار و ۵۸ سنت و نفت گرمایشی با افزایش ۱.۳۵ درصدی به ۴ دلار و ۲ سنت معامله شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    پربازدیدها

    پربحث‌ها