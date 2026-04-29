افزایش قیمت نفت؛ برنت به ۱۱۲ دلار و WTI به ۱۰۰ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، قیمت نفت در معاملات جهانی امروز با افزایش همراه شد.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با رشد ۰.۶۴ درصدی به ۱۰۰ دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین قیمت نفت برنت دریای شمال با افزایش ۰.۹۸ درصدی در سطح ۱۱۲ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه معامله شد.

در میان سایر شاخص‌های نفتی، قیمت نفت موربان با رشد ۲.۴۱ درصدی به ۱۰۶ دلار و ۷۰ سنت رسید و نفت WTI میدلند نیز با افزایش ۲.۸۰ درصدی در سطح ۱۰۳ دلار و ۶۰ سنت قرار گرفت.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز با کاهش ۰.۶۶ درصدی به ۱۰۷ دلار و ۶۰ سنت رسید و سبد نفتی هند با رشد ۰.۱۷ درصدی در سطح ۱۱۰ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

در بازار سایر حامل‌های انرژی، قیمت گاز طبیعی با افت ۰.۳۰ درصدی به ۲ دلار و ۶۸ سنت رسید، در حالی که بنزین با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۳ دلار و ۵۸ سنت و نفت گرمایشی با افزایش ۱.۳۵ درصدی به ۴ دلار و ۲ سنت معامله شد.