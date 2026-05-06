۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

استقرار علائم کمک ناوبری در موقعیت مغروقه‌های جنگ تحمیلی رمضان

بندرعباس-معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: به دنبال هدف قرار گرفتن و غرق شدن چند شناور در جریان جنگ تحمیلی سوم، علائم کمک ناوبری در پهنه‌های دارای مغروقه نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده اظهار کرد: با توجه به هدف قرار گرفتن و غرق شدن تعدادی از شناورها در جریان جنگ تحمیلی سوم توسط دشمن آمریکایی صهیونی، در محدوده تنگه هرمز و آب‌های ساحلی بندرعباس، به منظور تامین ایمنی شناورهای مستقر و درحال رفت‌وآمد در منطقه سه فروند بویه در موقعیت این مغروقه‌ها مستقر شده است.

وی ادامه داد: این عملیات پس از انجام بازدیدهای اولیه و با رعایت موارد ایمنی و امنیتی توسط شناور بویه‌انداز «مراد» و تکنسین ها و کارشناسان ایمنی آبراه اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و شرکت راهبر انجام شد.

به گفته معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان؛ عملیات شناسایی مغروقه‌های ناشی از جنگ تحمیلی، استقرار علائم کمک ناوبری و نگه‌داری و راهبری آن‌ها در راستای تامین ایمنی دریانوردی به طور مستمر و تا زمان پاکسازی کامل مغروقه‌ها پیگیری و اجرا می‌شود.

مکی‌زاده با بیان اینکه این مغروقه‌ها در محدوده بیرونی بندر صیادی بندرعباس، روبه‌روی کانال دسترسی به بندر شهید باهنر و همچنین لنگرگاه تجاری بندرشهید رجایی قرار دارند، تاکید کرد: سه فروند بویه با مشخصات خطر مجزا در مناطق اعلامی مستقر شده که انتظار می‌رود شناورها با رعایت فاصله ایمن از این نقاط تردد کنند.

