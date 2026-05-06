۲۴۰۰ تُن برنج قاچاق در آغاجاری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نواب داور پناه اظهار کرد: ماموران انتظامی یگان امداد روز گذشته حین گشت زنی در حوزه استحفاظی در محور آغاجاری به سمت بهبهان به یک دستگاه نیسان مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از نیسان مورد نظر دو تُن و ۴۰۰ کیلو برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آغاجاری ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان ۷۰۰ میلیون تومان برآورد کرده و اظهار کرد: این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد