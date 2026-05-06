اعمال قانون ۱۳ هزار و ۳۰۰ موتورسوار فاقد کلاه ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسوی پور افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۵۹ هزار موتورسیکلت و خودرو در پایتخت به دلیل تخلفات حادثه‌ساز از جمله عدم استفاده از کلاه ایمنی، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و نبستن کمربند ایمنی توسط پلیس راهور تهران بزرگ اعمال قانون شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تداوم تخلفات پرخطر در میان برخی از رانندگان و لزوم توجه بیشتر به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش سوانح است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون، در راستای ارتقاء نظم و امنیت ترافیکی پایتخت، اقدامات ویژه‌ای در برخورد با تخلفات حادثه‌ساز صورت گرفته است.

موسوی پور افزود: در این مدت، بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکبانشان، اعمال قانون شده‌اند. این تخلف یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید کننده جراحات در سوانح مربوط به موتورسیکلت‌سواران است.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به آمار تخلفات خودروها، گفت: همچنین بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ خودرو به دلیل استفاده رانندگان از تلفن همراه در حین رانندگی جریمه شده‌اند. تمرکز راننده بر روی صفحه موبایل، تمرکز او را از مسیر و خطرات احتمالی منحرف کرده و احتمال وقوع تصادف را به شدت افزایش می‌دهد.

موسوی پور ادامه داد: در زمینه عدم بستن کمربند ایمنی نیز، بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ خودرو مورد اعمال قانون قرار گرفته‌اند. متاسفانه همچنان شاهد عدم توجه کافی برخی رانندگان و سرنشینان به این قانون حیاتی هستیم، در حالی که کمربند ایمنی نقش بسیار مهمی در حفظ جان سرنشینان در هنگام وقوع تصادفات ایفا می‌کند.

وی، همواره بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ جان خود و دیگران تأکید و خاطر نشان کرد: کلاه ایمنی برای موتورسواران، عدم استفاده از تلفن همراه برای تمام رانندگان، و بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودروها، نه تنها قوانین الزامی هستند، بلکه اصلی‌ترین راهکار برای کاهش سوانح و تلفات جاده‌ای محسوب می‌شوند و از همه شهروندان درخواست می‌شود با مسئولیت‌پذیری و پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز، ما را در ایجاد شهری ایمن‌تر و ترافیکی روان‌تر یاری رسانند.