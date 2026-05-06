به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان، دوره مهارتافزایی با عنوان «سواد حرفهای، خلاقیت و نوآوری» را برگزار میکند.
این دوره با هدف ارتقای توانمندیهای فردی و حرفهای دانشجویان، بهویژه فعالان حوزههای فرهنگی و اجتماعی طراحی شده و در پایان، گواهی شرکت به شرکتکنندگان اعطا خواهد شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت در این دوره رایگان بوده و به دلیل محدود بودن ظرفیت، اولویت ثبتنام با دبیران و فعالان فرهنگی نهادهای دانشجویی است.
مهلت ثبتنام برای حضور در این دوره تا روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه تعیین شده و علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام از طریق پیامرسانهای تلگرام، ایتا و بله با شناسه اعلامشده اقدام کنند یا با شماره تماس درجشده ارتباط بگیرند.
تلگرام، ایتا، بله: @uokadmin
شماره تماس: 09180603558
