اختلال در صادرات نفت امارات از بندر فجیره

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع رصدی بینالمللی، بررسی تصاویر جدید ماهوارهای حاکی از آن است که صادرات نفت از بندر فجیره امارات بهدنبال اصابت پرتابههای ناشناس دچار اختلال جدی شده است.
طبق این گزارش، در زمان حاضر تنها ۲ نفتکش در نزدیکی بندر فجیره حضور دارند و فقط یک کشتی غولپیکر (VLCC) در محل پهلوگیری ترمینال این بندر مشاهده میشود.
تحلیلگران پیشبینی میکنند با تداوم وضعیت فعلی، صادرات نفت خام امارات در ماه آینده میلادی مجدداً با کاهش همراه شود. این در حالی است که تولید نفت خام این کشور در ماه مارس نیز نسبت به ماه پیش از آن، افت شدید بیش از ۴۵ درصدی را تجربه کرده بود.
