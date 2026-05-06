۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

اختلال در صادرات نفت امارات از بندر فجیره

تصاویر جدید ماهواره‌ای نشان می‌دهد صادرات نفت امارات از بندر فجیره تحت‌تأثیر اصابت پرتابه‌ها قرار گرفته و احتمال کاهش مجدد صادرات قوت یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع رصدی بین‌المللی، بررسی تصاویر جدید ماهواره‌ای حاکی از آن است که صادرات نفت از بندر فجیره امارات به‌دنبال اصابت پرتابه‌های ناشناس دچار اختلال جدی شده است.

طبق این گزارش، در زمان حاضر تنها ۲ نفتکش در نزدیکی بندر فجیره حضور دارند و فقط یک کشتی غول‌پیکر (VLCC) در محل پهلوگیری ترمینال این بندر مشاهده می‌شود.

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند با تداوم وضعیت فعلی، صادرات نفت خام امارات در ماه آینده میلادی مجدداً با کاهش همراه شود. این در حالی است که تولید نفت خام این کشور در ماه مارس نیز نسبت به ماه پیش از آن، افت شدید بیش از ۴۵ درصدی را تجربه کرده بود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

