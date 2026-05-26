به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اعضای شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و شهرستان میناب با حضور منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، سید بابک هاشمینکو مشاور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از معلمان بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب در حادثه جنگ رمضان برگزار شد.
در این نشست، سید بابک هاشمینکو مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش مهم فرهنگیان در روایت این حماسه بزرگ، اظهار کرد: همکاران مدرسه شجره طیبه بهترین افرادی هستند که میتوانند یاد دانشآموزان و معلمان آسمانی این مدرسه را زنده نگه دارند و پیام این حماسه را به نسلهای آینده منتقل کنند.
وی افزود: اثرگذاری روایت معلمان از این اتفاق، بسیار عمیقتر و ماندگارتر از هر روایت دیگری است و هر یک از فرهنگیان میتوانند با بیان خاطرات، تولید محتوا و حضور در عرصههای فرهنگی، نام و یاد شهدای این مدرسه را زنده نگه دارند.
هاشمینکو با اشاره به نقش ماندگار فرهنگیان بازمانده این مدرسه عنوان کرد: خداوند خواسته است جمعی از همکاران فرهنگی باقی بمانند تا پرچم یاد و خاطره دانشآموزان و معلمان شهید را برافراشته نگه دارند و این مسئولیت ارزشمند را ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش به دنبال تدوین برنامهای جامع برای حمایت از خانوادههای دانشآموزان و معلمان شهید این حادثه است و در این مسیر، پیوستهای فرهنگی، معیشتی، نشاطآفرین و ورزشی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: نظرات و پیشنهادهای معلمان بازمانده برای وزارت آموزش و پرورش بسیار ارزشمند است و تمامی دیدگاهها ثبت و بررسی خواهد شد تا بهترین تصمیمها برای ادامه مسیر اتخاذ شود.
وی همچنین با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای همکاری آموزشی برخی از فرهنگیان، بیان کرد: تمامی فرآیندهای جذب و استخدام در آموزش و پرورش براساس قانون و از طریق آزمونهای استخدامی و دانشگاه فرهنگیان انجام میشود، اما وزیر آموزش و پرورش در حال پیگیری دریافت مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیتهای قراردادی در مدارس دولتی است که در صورت نهایی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.
