به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، اسماعیل مکی‌زاده، معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: به دنبال هدف قرار گرفتن و غرق شدن چند شناور در جریان جنگ تحمیلی سوم توسط دشمن آمریکایی- صهیونی در محدوده تنگه هرمز و آب‌های ساحلی بندرعباس، سه فروند بویه برای ایمن‌سازی مسیر تردد شناورها در محل این مغروقه‌ها مستقر شد.

وی افزود: این عملیات پس از انجام بازدیدهای اولیه و با رعایت موارد ایمنی و امنیتی توسط شناور بویه‌انداز «مراد» و تکنیسین‌ها و کارشناسان ایمنی آبراه اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و شرکت راهبر انجام شد.

به گفته معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان؛ عملیات شناسایی مغروقه‌های ناشی از جنگ تحمیلی، استقرار علائم کمک ناوبری و نگه‌داری و راهبری آن‌ها در راستای تامین ایمنی دریانوردی به طور مستمر و تا زمان پاکسازی کامل مغروقه‌ها پیگیری و اجرا می‌شود.

مکی‌زاده با بیان اینکه این مغروقه‌ها در محدوده بیرونی بندر صیادی بندرعباس، روبه‌روی کانال دسترسی به بندر شهید باهنر و همچنین لنگرگاه تجاری بندرشهید رجایی قرار دارند، تاکید کرد: سه فروند بویه با مشخصات خطر مجزا در مناطق اعلامی مستقر شده که انتظار می‌رود شناورها با رعایت فاصله ایمن از این نقاط تردد کنند.