بهبود وضعیت آب شرب ۱۲۰۰ نفر در روستای ولیعصر دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی با اشاره به وضعیت پیشین این روستا اظهار داشت: شبکه توزیع آب ولیعصر به دلیل فرسودگی، با چالشهای جدی در تأمین پایدار آب و هدررفت منابع مواجه بود که کیفیت خدماترسانی به ساکنان را تحت تأثیر قرار داده بود.
وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان بهصورت امانی و طی مدت سه ماه با استفاده از توان فنی و اجرایی نیروهای شرکت آب و فاضلاب استان ایلام اجرا شد.
به گفته محمدی، در قالب این طرح، عملیات اصلاح و توسعه شبکه به طول ۱۲ کیلومتر در سایزهای ۶۳، ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر بهطور کامل انجام شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، ۳۰۰ اشتراک جدید برقرار و جمعیتی بالغ بر ۱۲۰۰ نفر از نعمت آب شرب سالم، پایدار و باکیفیت برخوردار شدند.
