۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

بهبود وضعیت آب شرب ۱۲۰۰ نفر در روستای ولیعصر دهلران

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از بهبود وضعیت آب شرب یک هزار و ۲۰۰ نفر در روستای ولیعصر دهلران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی با اشاره به وضعیت پیشین این روستا اظهار داشت: شبکه توزیع آب ولیعصر به دلیل فرسودگی، با چالش‌های جدی در تأمین پایدار آب و هدررفت منابع مواجه بود که کیفیت خدمات‌رسانی به ساکنان را تحت تأثیر قرار داده بود.

وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به‌صورت امانی و طی مدت سه ماه با استفاده از توان فنی و اجرایی نیروهای شرکت آب و فاضلاب استان ایلام اجرا شد.

به گفته محمدی، در قالب این طرح، عملیات اصلاح و توسعه شبکه به طول ۱۲ کیلومتر در سایزهای ۶۳، ۹۰ و ۱۱۰ میلی‌متر به‌طور کامل انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، ۳۰۰ اشتراک جدید برقرار و جمعیتی بالغ بر ۱۲۰۰ نفر از نعمت آب شرب سالم، پایدار و باکیفیت برخوردار شدند.

کد مطلب 6821935

