طرح ویژه «قرارگاه نظارتی بازار» در ایلام وارد فاز اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان ایلام اظهار داشت: این طرح با رویکرد میدانی و با اختیارات فراتر از سازوکارهای معمول، طی روزهای آینده وارد فاز عملیاتی می‌شود.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و ضرورت مقابله مؤثر با افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات، احتکار و کم‌فروشی گفت: برای اجرای این طرح، مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های مسئول ضروری است و قرارگاه نظارتی بازار به‌صورت مستمر روند بازار را رصد و بازرسی‌های گسترده‌ای انجام خواهد داد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام افزود: برخورد با متخلفان به‌صورت قاطع و تعزیراتی خواهد بود و در موارد لازم، لغو پروانه کسب نیز اعمال می‌شود.

میرزاد همچنین کمبود نیروی انسانی در تعزیرات، نبود قیمت‌گذاری مشخص در برخی شهرستان‌ها و پیچیدگی‌های ذاتی بازار را از چالش‌های حوزه نظارت عنوان کرد و بر ضرورت آموزش تخصصی بازرسان و تقویت زیرساخت‌های نظارتی تأکید نمود.

وی به نتایج بازرسی‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واحدهای صنفی متخلف که اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند، همچنان جزو پرمشتری‌ترین مراکز خرید هستند که بیانگر نقش انتخاب مصرف‌کنندگان در تداوم این وضعیت است؛ از این رو انجام اقدامات فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی ضرورت دارد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین اقلام اساسی خبر داد و افزود: ۳۹ نانوایی به‌صورت کشیک تا ساعت ۲۰ فعال هستند و مدیریت بازار نان با جدیت در حال انجام است تا نیاز شهروندان در ساعات پایانی روز نیز تأمین شود.

میرزاد در پایان با تأکید بر لزوم تشدید اقدامات نظارتی برای جلوگیری از فشار بیشتر بر معیشت مردم در شرایط تورمی گفت: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل و بسیج تمامی ظرفیت‌ها در اجرای این طرح مشارکت کنند تا ثبات نسبی به بازار بازگردد.