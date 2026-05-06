بازی «درون تیمی» به سود قلعه نویی است/ پیشنهاد برای برگزاری لیگ برتر

هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تیم ملی گفت: با توجه به مشکلاتی که بوجود آمده شرایط کشور خیلی خاص شده و این وضعیت به تیم ملی هم سرایت کرده است. شرایط ملی پوشان ما خوب است و انگیزه بالایی دارند و بدون شک با روحیه خوب راهی جام جهانی خواهند شد .کادر فنی هم بازیکنان را از لحاظ روحی و روانی آماده کرده و بطور حتم تا شروع جام جهانی تیم ملی آمادگی بیشتری پیدا خواهد کرد.

وضعیت تیم ملی بیادماندنی خواهد بود

وی در خصوص نبود بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی گفت: در اینکه تیم ملی به بازی های تدارکاتی مناسب نیاز دارد شکی نیست و باید بدانیم این وضعیت همیشگی نخواهد بود. ولی این شرایط استثنایی بیاد ماندنی خواهد بود و از حافظه علاقمندان به فوتبال پاک نخواهد شد. تیم ملی بدون تعارف به بازی تدارکاتی بزرگ نیاز دارد و روزهای سختی را هم برای آمادگی هرچه بیشتر سپری می‌کند ولی خوشبختانه بازیکنان تیم ملی شرایط را درک می‌کنند و با تمام وجود در خدمت تیم ملی خواهند بود.

بازی درون تیمی ساده و آسان نیست

مدافع پیشین تیم ملی در مورد برگزاری بازی های درون تیمی ملی پوشان تاکید کرد: گاهی بازی های درون تیمی به مراتب سخت تر از بازی با حریفان خارجی است. بازیکنان انگیزه های بالایی دارند و تمام توان خود را می‌گذارند تا خودشان را به کادر فنی ثابت کنند. آنها با انگیزه فوق‌العاده بالا وارد زمین می‌شوند و این انگیزه کمک موثری به کادر فنی و خصوصا سرمربی تیم ملی می‌کند تا بهترین ها را به جام جهانی ببرد. ما بازیکنان جوان و باتجربه و مهمتر از همه باانگیزه و پر انرژی داریم که بدون شک تمام تلاش خود را خواهند کرد تا تیم ملی در جام جهانی موفق شوند.

سردار دل مردم را شاد کرده است

شکوری در خصوص مصدومیت قلی زاده و آماده نبودن طارمی و وضعیت مبهم سردار آزمون گفت: قبل از هر چیز برای قلی‌زاده که یکی از بهترین های فوتبال ما است آرزوی سلامتی دارم و بگویم مصدومیت در فوتبال طبیعی است. طارمی با تجربه است و بطور حتم تا شروع جام جهانی به شرایط ایده آل خواهد رسید و بازیکنی موثر برای تیم ملی خواهد بود. در مورد سردار آزمون هم باید بگویم نمی دانم چه مشکلی پیش آمده اما سردار بارها با گلزنی برای تیم ملی دل مردم را شاد کرده و او عاشق ایران است و اگر به تیم ملی بازگردد شک ندارم تمام توان خود را برای موفقیت تیم ملی خواهد گذاشت.

لیگ را ۱۸ تیمی کنید

وی با انتقاد از برگزاری ادامه لیگ بیست و پنجم بعد ازجام جهانی گفت: ادامه‌ لیگ نه به صلاح است و نه شروع خواهد شد. تیم های لیگ برتری انگیزه ای برای ادامه لیگ ندارند و باید این لیگ را تمام شده بدانیم. با توجه به شرایط ویژه کشور لیگ بیست و ششم را می‌توانیم ۱۸ تیمی برگزار کنیم تا علاقمندان به فوتبال از بازی‌ها لذت ببرند.