بقایی: وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت تیم ملی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در پایان بازی درون تیمی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی ایران تلاش خواهد کرد که هیچ مشکلی برای تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی به وجود نیاید. بازیکنان ما صرفا برای جام جهانی راهی آمریکا خواهند شد.

او ادامه داد: دولت میزبان جام جهانی تعهد مشخص و روشنی دارد که موظف به رعایت کردن آن است و بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی باید برای اعضای تیم ما ویزا صادر شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: امیدوارم فیفا برای حفظ اعتبار خودش هم که شده تدابیر لازم را برای حضور تیم ملی ایران اتخاذ کند. البته که طی روزهای اخیر اتفاقاتی رخ داد که زیبنده فیفا نبود و ما هم از تمام توان خود برای تسهیل در امور استفاده می کنیم.

بقایی خاطرنشان کرد: ما در آمریکا سفارتخانه نداریم اما دفتر ما در آنجا کارهای تیم ملی را پیگیری خواهد کرد. فارغ از دیدگاه های سیاسی هر ایرانی برای ارتقای ورزش کشور تلاش می کند.

وی در ادامه گفت: امیدواریم حضور تیم ملی در جام جهانی تبدیل به انسجام دوباره ملت شود. رفتار مهدی تاج در کشور کانادا کاملا ورزشی بود و رفتاری که با او شد به هیچ وجه درست نبود.

بقائی در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات گفت: فعلا روی ورزش متمرکز هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به نبود روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، خاطرنشان کرد: دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن به‌طور کامل برای ارائه مساعدت‌های لازم آماده است.

