به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در پایان بازی درون تیمی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: از همه عزیزانی که امروز به ورزشگاه آمدند تشکر می کنم و امیدوارم با برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم کارهای بزرگ در جام جهانی انجام دهیم.

او ادامه داد: تیم ملی ما به ۲، ۳ بازی تدارکاتی خوب نیاز دارد و اکنون ما دوندگی، سرعت و ... کمی عقب هستیم. پس از اتمام رقابت‌های فوتبالی، بازیکنان لژیونر به اردو اضافه خواهند شد و هماهنگی بین بازیکنان انجام می شود.

سرمربی تیم ملی تصریح کرد: من به تیمی که دارم امیدوارم و انشاالله نماینده خوبی برای مردم در جام جهانی باشیم. اتفاقی که برای مهدی تاج در کانادا افتاد اصلا قشنگ نبود. مسئولان فوتبال ما با ویزای رسمی راهی کانادا شده بودند.

قلعه‌نویی افزود: کشور ما سه دهه است که از مشکلات فرصت ساخته و اکنون تیم ملی هم باید همین کار را انجام دهد. امبدوارم با توجه به اتفاقات اخیر بازیکنان تیم ملی با انگیزه بیشتری در زمین حاضر شوند.

او در رابطه با دیدارهای تدارکاتی تیم ملی گفت: مشکلاتی وجود دارد و فدراسیون هم در تلاش است. بعضی از دیدارها دقیقه ۹۰ لغو می شوند. ما یک هفته بیشتر در ایران می مانیم و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت راهی ترکیه خواهیم شد و سپس از این کشور عازم آمریکا می شویم.