سخنگوی وزارت امورخارجه تماشاگر بازی داخلی تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوم درون گروهی تیم ملی فوتبال ایران پیش از اعزام به اردوی ترکیه، از ساعت ۱۸ امروز(چهارشنبه) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، میهمان ویژه این بازی بود که با حضور در ورزشگاه دستگردی به تماشای مسابقه پرداخت.

او پس از ورود به ورزشگاه و استقبال ریاست فدراسیون، برای دقایقی در اتاق VAR حضور یافته و به خوش و بش و گفت‌وگو با داوران حاضر در این اتاق، پرداخت و در ادامه با حضور درون زمین با مدیران و پیشکسوتان عکس یادگاری گرفت.

در ادامه سخنگوی وزارت امور خارجه و هیئت همراه به رختکن تیم ملی رفته و دقایقی با ملی‌پوشان به گفت‌وگو مشغول شدند.