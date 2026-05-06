هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
برهمین اساس، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از روز جمعه تا شنبه (۱۸ و ۱۹ اردیبهشت) به دلیل تداوم ناپایداریهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد تگرگ، وزش باد شدید و در نقاط مستعد گردوخاک و کاهش دید پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی، این شرایط طی روز جمعه نیمه غربی استان به ویژه شهرستان اصفهان، بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، دهاقان، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شهرضا، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، دهق، لنجان، گلپایگان و نطنز را در برمیگیرد و روز شنبه در نیمه شمالی و شرقی استان آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، خوانسار، برخوار (دولت آباد)، کاشان، مهاباد، نایین، نطنز، ورزنه و زواره ادامه مییابد.
هواشناسی نسبت به احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها بویژه در گردنههای کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و در سفرهای برون شهری احتیاط کنند.
هواشناسی اصفهان، همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها تاکید کرده است.
