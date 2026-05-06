به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مجموعهای از آثار کوتاه با عنوان «زندگی در روایتهای کوتاه» و با محوریت مسائل اجتماعی، خانوادگی و انسانی از امروز ۱۶ اردیبهشت در پلتفرم هاشور منتشر شد.
این مجموعه شامل ۶ فیلم کوتاه از فیلمسازان جوان است که هر کدام روایتی متفاوت را از تجربههای انسانی ارائه میدهند.
فیلم کوتاه «دیمیت» به کارگردانی علی لاوری و تهیهکنندگی کاظم دانشی، داستان پدری را روایت میکند که قصد دارد نخلستان خود را قطع کرده و بفروشد اما پسرش در برابر این تصمیم میایستد. این اثر با نگاهی اجتماعی به تقابل نسلها و ارزشهای زیستمحیطی میپردازد.
«مثبت چهارصد» به تهیهکنندگی رضا حماسی و کارگردانی حسین عبدالمنافی، با موضوع تحکیم خانواده، داستان پسربچهای را روایت میکند که به دلیل قند بالا در بیمارستان بستری شده و درمان او با چالشهایی مواجه است.
«وجدان» به کارگردانی، تهیهکنندگی و فیلمبرداری احسان اسلامی با محوریت اهدای عضو، روایتی تأثیرگذار از انتخابهای انسانی در موقعیتهای حساس ارائه میدهد.
«دو بام و یک هوا» ساخته احسان اسلامی در مقام کارگردان، تهیهکننده و نویسنده با نگاهی اجتماعی به تفاوت نگاه طبقات اجتماعی به یک پدیده مشترک میپردازد و مفاهیم عمیقی از عدالت و درک متقابل را بررسی میکند.
«سیزده دو تا هشت» به کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی صابر اللهدادیان داستان پسری تنها را به تصویر میکشد که در یک شهربازی با ۲ کودک کار آشنا میشود؛ روایتی از تنهایی، دوستی و واقعیتهای زندگی کودکان کار.
«نذرخانه» ساخته کاظم دانشی در مقام کارگردان و تهیهکننده، درباره زوجی جوان است در جستجوی خانه با پیرمردی بازاری مواجه میشوند که مسیر زندگی آنها را تغییر میدهد. این فیلم با تمرکز بر موضوع خانواده، به روابط انسانی و اعتماد میپردازد.
این آثار محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که هماکنون از طریق پلتفرم هاشور در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
