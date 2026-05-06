۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

تداوم هوای خنک در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل تا پایان هفته

اردبیل- مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: برای مناطق مرکزی و جنوبی استان هوای خنک پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، از چهارشنبه در مناطق مرکزی و جنوبی استان پدیده غالب وزش باد گاهی با سرعت تند خواهد بود.

وی افزود: برای روزهای پایانی هفته جاری آسمان غالب مناطق استان به‌ویژه نوار شرقی و شمالی در ساعات شبانه و اوایل صبح ابری و مه آلود و بارش بارن ریزه بوده و در مناطق مرکزی و جنوبی توام با هوای نسبتاً خنک پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: از لحاظ بارشی برای روزهای پایانی هفته در نواحی کوهستانی مناطق مرکزی و جنوبی و در روز شنبه (۱۹ اردیبهشت) با توجه به عبور موجی ضعیف از استان در ساعات بعد ازظهر و عصر رگبار باران و رعد و برق انتظار می‌رود.

کوهی ادامه داد: مجداً از روز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار در اکثر مناطق استان پیش بینی می‌شود.

