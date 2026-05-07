مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، از امروز تا اواسط هفته آینده جهت جریانات جوی عمدتاً شمالی خواهد بود و در سطح استان وزش بادهای شرقی با شدت ملایم تا متوسط پیشبینی میشود.
وی افزود: از امروز و فردا، در ساعات شبانه و صبحگاهی، بهویژه در نوار شرقی و نواحی شمالی استان، آسمان نیمهابری تا ابری همراه با مه خواهد بود و در برخی نقاط این مناطق احتمال بارش ریزهباران نیز وجود دارد.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین طی امروز و فردا، رطوبت خزری در برخی نواحی کوهپایهای و دامنه ارتفاعات استان میتواند موجب رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبارهای پراکنده شود.
کوهی ادامه داد: روز شنبه با عبور امواج ناپایدار در تراز میانی جو، شرایط جوی در بیشتر مناطق استان ــ بهویژه نواحی مرکزی و جنوبی ــ ناپایدار شده و رگبار باران و رعد و برق انتظار می رود. در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع صاعقه و بارش تگرگ وجود خواهد داشت.
وی افزود: ازروز یکشنبه وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و روز دوشنبه نیز تحت تأثیر شرایط فصلی و محلی، رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: امروز به دلیل استقرار جریانات شمالی، دمای هوا بهویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان روندی کاهشی خواهد داشت؛ اما از فردا تغییرات قابل توجهی در دما پیشبینی نمیشود و هوای مطبوع و خنک بهاری تا اواسط هفته در استان ادامه خواهد داشت.
