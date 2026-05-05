کاهش دما و بارش پراکنده در نوار شرقی و شمالی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، از روز سه شنبه درمناطق مرکزی و جنوبی استان، وزش باد گاهی با سرعت تند تا نسبتاً شدید بوده و در بعضی ساعات بارش باران گاهی بصورت رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.



وی افزود: اما بتدریج از اواخر وقت امروز نفوذ زبانه های پرفشار سطح زمین، کل استان را تحت تاثیر قرار داده و ضمن وزش باد شرقی و کاهش دمای هوا تا اواسط هفته آینده، آسمان در غالب مناطق بویژه در نوار شرقی و شمالی ابری و مه آلود توام با باران ریزه و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.



مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: هرچند تا آخر هفته جاری از شرایط فصلی و محلی در نواحی کوهستانی مناطق مرکزی و جنوبی استان در ساعات بعد ازظهر و عصر رگبار باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

