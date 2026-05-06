۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

انقلاب خورشیدی در استان سمنان؛ استاندار: ۷ همت سرمایه‌گذاری شد

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر اینکه توسعه انرژی خورشیدی اولویت راهبردی دولت چهاردهم است، از سرمایه‌گذاری ۷هزار میلیارد تومانی در این حوزه خبر داد و گفت: ۱۹۲مگاوات نیروگاه بهرهبرداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی در محل استانداری سمنان از سرمایه گذاری هفت همت پیرامون انرژی خورشیدی در استان خبر داد و افزود: توسعه بیشتر انرژی‌های خورشیدی نیازمند رفع موانع و تسهیل فرآیندها است.

وی با تاکید به اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک اولویت راهبردی در دولت چهاردهم مطرح است، افزود: شتاب بخشی مسیر اجرای این پروژه ها برای استان سمنان مورد تاکید است.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم ۱۹۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسیده است، توضیح داد: توسعه این اقدامات راهی برای افزایش تاب آوری شبکه برق استان است.

کولیوند شرط تحقق اهداف فوق را در گرو تصمیم گیری به موقع، هم افزایی عملیاتی و رفع گره‌های اداری دانست و تصریح کرد: باید این نگاه جهادی در دستور کار مدیران مربوط واقع شود.

وی با تاکید به اینکه روی دیگر تحقق اهداف فوق تکیه بر مشارکت مردم است، اضافه کرد: همراهی مردم در کاهش مصرف در قالب پویش های مختلف و همچنین ایجاد مشوق‌های لازم برای راه اندازی انرژی خورشیدی می تواند در کاهش ناترازی برق و مدیریت و پایداری شبکه موثر واقع شود.

