به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر بعدازظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران که در سالن غدیر سپاه کربلا برگزار شد، با تشبیه اتحاد و بصیرتافزایی به تنگه احد، طی سخنانی اظهار داشت: پشتیبانی ملت از میدان و ایستادگی مردم در خیابانها توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی را در نطفه خفه کرد.
سردار کارگر با اشاره به دشمنی ۴۷ ساله استکبار جهانی با محوریت آمریکای جنایتکار و همدستی رژیم جعلی اسرائیل، افزود: دشمن نقشه براندازی نظام را در سر میپروراند، اما به برکت خون قائد امت و هدایتهای آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و اتحاد مردم، این نقشه خنثی و دشمن مجبور به عقبنشینی شد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت ضمن قدردانی از دولت و مجلس شورای اسلامی برای دغدغهمندی در رفع مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: مسئولان باید بیش از پیش قدردان ملت مقتدر و بصیر ایران اسلامی باشند.
وی با بیان اینکه دنیا متحیر قدرت دفاعی ایران اسلامی است، گفت: تحلیلگران آمریکایی از جمهوری اسلامی بهعنوان قدرت چهارم دنیا یاد میکنند و این عظمت مرهون خون پاک شهدا و ایثار خانوادههای معظم این مردان خدایی است.
سردار کارگر افزود: ثبت اسناد جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه با قوت در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت کشور در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه در موقعیتی قرار داریم که در تاریخ ایران و اسلام استثنایی است، بیان کرد: اگر از حماسه تاریخی حضور مردم بهرهبرداری نکنیم، معلوم نیست این موهبت الهی دوباره تکرار شود. مطالبه مردم از مسئولان این است که به هیچ وجه نباید در مواضعمان مسامحه یا مصالحهای از موضع ضعف صورت بگیرد.
سردار کارگر با تأکید بر اینکه امروز دشمن در بدترین وضعیت قرار دارد و در مخمصه گرفتار شده و دستوپا میزند، گفت: نباید یقه دشمن را رها کنیم. هدف اصلی دشمنان در جنگ اخیر، نابودی ایران عزیز بود که به حول و قوه الهی و مقاومت ملت بزرگ ایران، ناکام ماندند و این آرزو را نیز به گور خواهند برد.
نظر شما