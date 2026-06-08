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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

اولویت مطلق اشتغال در استان سمنان با نیروهای بومی است

اولویت مطلق اشتغال در استان سمنان با نیروهای بومی است

سمنان- معاون استاندار سمنان با تاکید بر اینکه اولویت مطلق اشتغال با نیروهای بومی است، از تدوین طرح الزام‌آور تعیین سهمیه برای جذب اتباع خارجی در کارخانه‌ها و واحدهای خدماتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری غروب دوشنبه در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در محل سالن مدیریت بحران استانداری سمنان به اجرای دقیق مصوبات این کمیسیون تاکید کرد و افزود: رعایت الزامات قانونی و هماهنگی دستگاه های اجرایی و فرمانداران در پیشگیری از چالش ها موثر است.

وی با اشاره به اینکه در ساماندهی اتباع خارجی باید از اقدامات خارج از مقررات جلوگیری شود، ادامه داد: تمام تصمیم گیری ها در این حوزه باید با مشارکت فرمانداران و چهارچوب شورای تامین همراه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اولویت کار را با نیروی بومی دانست و توضیح داد: رویکرد این تصمیم در ایجاد تعادل بازار کار و حمایت از نیروی کار داخلی است.

آقا براری خواستار همراهی کارفرمایان در به کار گیری افراد در مجموعه های خود برای ساماندهی اشتغال اتباع خارجی شد و اظهار کرد: این موضوع امکان نظارت ها را بیشتر فراهم می کند.

وی خواستار رسیدگی مستمر به وضعیت اتباع خارجی و تقویت نظارت های میدانی شد و افزود: زمینه اجرای مصوبات کمیسیون در سطح شهرستان ها نیز باید فراهم شود.

کد مطلب 6854332

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