وقتی چرخه انرژی کشور متوقف نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کارکنان صنعت نفت در روزهای جنگ، فراتر از یک وظیفه سازمانی، مسئولیتی ملی را بر دوش کشیدند. از جزیره خارک و عسلویه تا آبادان، ماهشهر، اهواز و مراکز مهم پالایشی کشور، نیروهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی با وجود نگرانی‌های ناشی از حملات دشمن و دشواری‌های تردد و استقرار در مناطق عملیاتی، در محل کار خود حاضر شدند تا روند تولید، صادرات و تأمین انرژی کشور بدون وقفه ادامه یابد.

تداوم تولید نفت و گاز، تأمین سوخت مورد نیاز کشور، حفظ جریان صادرات و استمرار فعالیت تأسیسات انرژی در شرایط جنگی، حاصل تلاش جمعی هزاران نفر از کارکنان صنعت نفت بود که در کنار سایر مدافعان کشور، نقشی تعیین‌کننده در حفظ ثبات اقتصادی و امنیت انرژی ایفا کردند. بسیاری از این کارکنان در حالی در محل مأموریت خود باقی ماندند که تأسیسات محل خدمت آنان در معرض تهدید مستقیم قرار داشت، اما احساس مسئولیت و تعهد حرفه‌ای آنان سبب شد کوچک‌ترین خللی در انجام مأموریت‌های حیاتی صنعت نفت ایجاد نشود.

در این میان، اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی به‌عنوان یکی از مجموعه‌های تخصصی و حاکمیتی وزارت نفت، نقش مهمی در صیانت از جریان تولید، صادرات، واردات و مبادلات مواد نفتی و گازی به‌ عهده داشت. این اداره کل با استقرار نیروهای عملیاتی و نظارتی در شش منطقه عملیاتی کشور، مسئولیت نظارت بر فرایندهای اندازه‌گیری کمی و کیفی نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی، خوراک پتروشیمی‌ها و مبادلات انرژی را عهده‌دار است؛ مأموریتی که در روزهای جنگ نیز بدون وقفه ادامه یافت و کارکنان آن دوشادوش سایر بخش‌های صنعت نفت در میدان حضور داشتند.

تعهدی که در سخت‌ترین روزها متوقف نشد

مرتضی محمودی، مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی، با اشاره به شرایط ویژه صنعت نفت در جریان جنگ تحمیلی سوم، از حضور مستمر و مسئولانه کارکنان این اداره کل در مناطق عملیاتی کشور قدردانی کرد و گفت: با وجود تهدیدهای امنیتی، فشارهای روحی ناشی از شرایط جنگی و نگرانی خانواده‌ها، کارکنان اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی در همه مناطق عملیاتی به انجام مأموریت‌های خود ادامه دادند و اجازه ندادند روند فعالیت‌های نظارتی دچار وقفه شود.

وی با بیان اینکه جنگ افزون‌بر مخاطرات عملیاتی، فشارهای روانی قابل توجهی را بر کارکنان و خانواده‌های آنان تحمیل می‌کند، بیان کرد: همکاران این اداره کل در روزهای جنگ نشان دادند که صیانت از بیت‌المال، حفظ حقوق حاکمیت و انجام دقیق وظایف نظارتی را حتی در دشوارترین شرایط در اولویت قرار می‌دهند. در برخی مناطق عملیاتی، کارکنان در شرایط تهدید مستقیم و حملات دشمن حضور داشتند، اما لحظه‌ای از انجام مسئولیت‌های خود عقب‌نشینی نکردند.

مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره را تداوم کامل فرایندهای نظارتی و ‌آماری مقادیر مبادله دانست و افزود: در طول ایام جنگ حتی یک گزارش تخصصی معطل نماند و همه گزارش‌های مرتبط با تولید، صادرات نفت خام و میعانات گازی مطابق برنامه و در برخی موارد زودتر از زمان مقرر تهیه و ارسال شد؛ موضوعی که بیانگر چابکی، تعهد و روحیه مسئولیت‌پذیری کارکنان اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی در سراسر کشور است.

استمرار نظارت در سراسر کشور

معاونت عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی با استقرار نیروهای عملیاتی در مناطق مختلف کشور، مسئولیت نظارت بر همه تبادلات اعم از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی، صادرات و واردات فرآورده‌ها، مبادلات داخلی مواد نفتی و خوراک صنایع پتروشیمی را به‌ عهده دارد. در روزهای جنگ نیز همه فعالیت‌های نظارتی مطابق برنامه ادامه یافت و برای حفظ پایداری عملیات، سناریوهای جایگزین و گروه‌های آماده‌به‌کار در مناطق مختلف پیش‌بینی شد.

مهدی یوسفی، معاون عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی، گفت: همکاران ما در جزیره خارک، بنادر نفتی جنوب، مناطق گازی پارس جنوبی و مراکز صادرات و واردات کشور به‌صورت مستمر در محل مأموریت حضور داشتند و فرایندهای نظارتی و اندازه‌گیری مواد نفتی بدون وقفه ادامه یافت.

وی افزود: در شرایط جنگی با وجود تهدیدها و حملات به برخی تأسیسات انرژی، کارکنان این اداره کل دوشادوش سایر بخش‌های صنعت نفت وظایف خود را انجام دادند و خوشبختانه هیچ خللی در صادرات نفت خام، واردات بنزین و تولید فرآورده‌های نفتی و گازی ایجاد نشد.

معاون عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی ادامه داد: برای همه مناطق عملیاتی گروه‌های جایگزین و سناریوهای پشتیبان تعریف شده بود تا در صورت بروز هرگونه حادثه، عملیات نظارتی و گزارش‌دهی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

حضور مستمر در بنادر و پایانه‌های عملیاتی

منطقه یک اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی با پوشش استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان، یکی از مهم‌ترین مناطق کشور در حوزه صادرات، واردات و مبادلات مواد نفتی به شمار می‌رود. کارکنان این منطقه در طول جنگ با وجود شرایط خاص امنیتی، حضور مستمر خود را در بنادر و مراکز عملیاتی حفظ کردند.

اسحاق زمانی، رئیس منطقه یک، گفت: با وجود شرایط ویژه جنگی، نیروهای عملیاتی ما به‌صورت مستمر در محل مأموریت حضور داشتند و همه فعالیت‌های نظارتی در حوزه صادرات، واردات و مبادلات مواد نفتی بدون وقفه انجام شد.

وی افزود: در بسیاری از عملیات‌های صادراتی و وارداتی، حضور کارشناسان اداره کل نظارت الزامی است و همکاران ما در همه این مأموریت‌ها در صحنه حضور داشتند.

رئیس منطقه یک تأکید کرد: حضور مستمر نیروهای اداره کل نظارت در مناطق عملیاتی، انگیزه و روحیه مضاعفی برای سایر کارکنان صنعت نفت ایجاد می‌کرد و سبب می‌شد که فعالیت‌ها با قدرت بیشتری ادامه یابد.

مدیریت بحران و استمرار تأمین سوخت

منطقه ۲ با پوشش پالایشگاه‌های بزرگ کشور و مراکز مهم انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی، نقش مهمی در مدیریت شرایط جنگی و حفظ جریان سوخت‌رسانی ایفا کرد. پس از حمله به برخی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال سوخت، راهکارهای جایگزین برای تداوم تأمین انرژی کشور به‌سرعت اجرایی شد.

محمودرضا لسان، رئیس منطقه ۲، گفت: صادرات گاز به کشورهای همسایه در همه ایام جنگ بدون وقفه ادامه یافت و هیچ اختلالی در این بخش ایجاد نشد. پس از آسیب بخشی از زیرساخت‌های انبار نفت ری، مهم‌ترین چالش ما تأمین سوخت شهر تهران بود که با همکاری شرکت‌های عملیاتی و اجرای مسیرهای جایگزین، فرایند سوخت‌رسانی بدون اختلال ادامه پیدا کرد.

وی بیان کرد: برای همه فرایندهای اندازه‌گیری، آزمایشگاهی و محاسباتی سناریوهای جایگزین تعریف شده بود تا در صورت آسیب تجهیزات، روند نظارت و محاسبات متوقف نشود.

استمرار صادرات نفت خام از خارک

منطقه ۳ با مرکزیت جزیره خارک، قلب صادرات نفت خام کشور به شمار می‌رود. کارکنان این منطقه در جزایر خارک، لاوان، سیری، بهرگان و پایانه‌های شناور نفتی به‌صورت شبانه‌روزی بر فرایند صادرات نظارت دارند.

بهروز پوراحمدی، رئیس منطقه ۳، گفت: در طول جنگ حتی یک کشتی بدون انجام عملیات اندازه‌گیری و نظارت اداره کل، پایانه‌های نفتی را ترک نکرد و همه فرایندها طبق استانداردهای تعیین‌شده انجام شد.

وی افزود: همکاران ما با وجود دشواری‌های فراوان در رفت‌وآمد و استقرار در جزایر عملیاتی، مأموریت‌های خود را بدون وقفه ادامه دادند و اجازه ندادند کوچک‌ترین خللی در روند صادرات نفت خام ایجاد شود.

رئیس منطقه ۳ تصریح کرد: اندازه‌گیری دقیق در معاملات نفتی، پایه اعتبار و شفافیت مبادلات است و همکاران ما در سخت‌ترین شرایط این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دادند.

حفظ جریان صادرات و مبادلات در آبادان و ماهشهر

منطقه ۴ با پوشش آبادان، ماهشهر، مجتمع‌های پتروشیمی و صادرات گاز به عراق، از مناطق راهبردی کشور در حوزه انرژی به شمار می‌رود. کارکنان این منطقه در همه روزهای جنگ در محل مأموریت خود حضور داشتند.

حمید امانی، رئیس منطقه ۴، گفت: با وجود تهدیدهای مستقیم علیه زیرساخت‌های انرژی، همکاران ما در پالایشگاه‌ها، اسکله‌ها و مراکز عملیاتی حضور داشتند و همه مأموریت‌های نظارتی را انجام دادند.

وی افزود: هیچ مبادله یا صادراتی بدون نظارت و محاسبات کارشناسان اداره کل انجام نشد و همه فرایندها مطابق ضوابط ادامه پیدا کرد. در برخی عملیات‌ها همکاران ما داوطلبانه برای حضور در شرایط پرخطر اعلام آمادگی کردند تا روند صادرات و انتقال فرآورده‌ها متوقف نشود.

نظارت شبانه‌روزی بر تولید و توزیع انرژی

منطقه ۵ شامل استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر با مرکزیت اهواز و پوشش بخش مهمی از تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی کشور، در طول جنگ نظارت ۲۴ ساعته بر تولید و توزیع انرژی را به‌ عهده داشت.

حمید عالیپور رئیس منطقه ۵، گفت: همکاران ما همانند رزمندگانی که در میدان حضور داشتند، در کنار تأسیسات نفتی و پتروشیمی ایستادند و اجازه ندادند روند تولید و توزیع انرژی حتی برای لحظه‌ای متوقف شود.

وی افزود: در شرایطی که برخی واحدهای صنعتی هدف حمله قرار گرفتند، ثبت دقیق اطلاعات، محاسبات و تغییرات عملیاتی اهمیت دوچندانی داشت و کارشناسان ما در همه مراحل حضور داشتند. روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و حس میهن‌دوستی کارکنان صنعت نفت سبب شد حتی نیروهای خارج از شیفت نیز برای حضور در مناطق عملیاتی اعلام آمادگی کنند.

پایداری نظارت در قلب صنعت گاز کشور

منطقه ۶ مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مسئول نظارت بر پالایشگاه‌های گازی، میعانات گازی و خوراک صنایع پتروشیمی در عسلویه و کنگان است. این منطقه در روزهای جنگ نیز با وجود حملات دشمن به برخی تأسیسات، فعالیت‌های خود را بدون وقفه ادامه داد.

میثم رهبری رئیس منطقه ۶، گفت: با وجود حملات انجام‌شده به برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های منطقه، همه فعالیت‌های نظارتی، گزارش‌دهی و عملیات اندازه‌گیری طبق برنامه ادامه یافت.

وی افزود: همکاران ما در شرایطی که منطقه زیر تهدید مستقیم قرار داشت، در کشتی‌های حامل فرآورده‌ها و تأسیسات عملیاتی حضور داشتند و وظایف خود را انجام دادند. اعتقاد همه همکاران این بود که نظارت بر مبادلات و اندازه‌گیری دقیق مواد نفتی و گازی در هر شرایطی باید ادامه داشته باشد تا حقوق دولت و بیت‌المال به بهترین شکل صیانت شود.

پشتیبانی تخصصی برای استمرار عملیات

در کنار فعالیت‌های میدانی مناطق عملیاتی، معاونت فنی اداره کل نیز با ارائه راهکارهای تخصصی، تدوین روش‌های جایگزین و پشتیبانی فنی از عملیات، نقش مهمی در استمرار مأموریت‌های اداره کل ایفا کرد.

سید اسدالله میررضایی معاون فنی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدام‌های معاونت فنی در دوران جنگ، تطبیق فرایندهای اندازه‌گیری و نظارتی با شرایط ویژه عملیاتی بود تا مأموریت‌ها بدون اختلال ادامه یابد.

وی افزود: در مواردی که امکان استفاده از برخی تجهیزات یا روش‌های معمول وجود نداشت، راهکارهای جایگزین و استانداردهای فنی مورد تأیید به‌سرعت اجرایی شد تا عملیات متوقف نشود. همکاری نزدیک میان بخش‌های فنی و عملیاتی سبب شد همه فرایندهای نظارتی و اندازه‌گیری در سراسر کشور با دقت و کیفیت لازم ادامه پیدا کند.

جنگ تحمیلی سوم بار دیگر اهمیت صنعت نفت و نقش کارکنان این صنعت در حفظ پایداری اقتصادی کشور را نمایان کرد. در روزهایی که دشمن با هدف‌قراردادن زیرساخت‌های انرژی، تأسیسات نفتی، گازی، پالایشگاهی و پتروشیمی تلاش می‌کرد در روند تولید، انتقال، صادرات و تأمین سوخت کشور اختلال ایجاد کند، کارکنان صنعت نفت در بخش‌های مختلف عملیاتی، فنی و پشتیبانی با حضور مستمر در محل خدمت خود اجازه ندادند این اهداف محقق شود. استمرار تولید نفت و گاز، تأمین سوخت مورد نیاز کشور، تداوم صادرات و حفظ آمادگی عملیاتی تأسیسات انرژی در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کارکنان صنعت نفت در معرض تهدید مستقیم قرار داشتند و با وجود نگرانی‌های طبیعی برای خانواده‌های خود، مسئولیت حرفه‌ای و ملی خویش را در اولویت قرار دادند.

آنچه از روایت مدیران مناطق شش‌گانه، معاونت عملیات و معاونت فنی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی برمی‌آید، تنها شرح انجام یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه روایتی از تعهد، تخصص، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی کارکنانی است که در حساس‌ترین روزهای کشور، صیانت از منافع ملی و حفظ جریان انرژی را مأموریتی فراتر از وظیفه اداری دانستند. این تجربه بار دیگر نشان داد که در کنار زیرساخت‌ها و تجهیزات، مهم‌ترین سرمایه صنعت نفت نیروی انسانی متعهد و متخصصی است که در شرایط بحران نیز با حضور در میدان، امنیت انرژی کشور را تضمین می‌کند.