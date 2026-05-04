به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با «حسین محمدی»، جانباز سرافراز کرمانشاهی جنگ رمضان که هر دو دست و پایش را در مسیر دفاع از میهن اسلامی تقدیم کرده است، اظهار کرد: جانبازان سرافراز ادامهدهندگان راستین راه شهدای دشت کربلا هستند.
وی با اشاره به فداکاریهای این قهرمانان در مقابله با جبهه استکبار افزود: این مردان الهی در آزمون بزرگ جنگ آمریکایی-صهیونیستی با ایثاری آگاهانه و استقامت بیبدیلشان، خطوط عزت و اقتدار ایران اسلامی را به زیبایی ترسیم کردند.
فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: ما این برانگیختگی و مقاومت را نشأتگرفته از مکتب آن امام شهید و الطاف الهی میدانیم. این عزیزان الگوهایی هستند که بر اساس اعتقادات ما شکل گرفتهاند و مردم نیز این الگوهای زنده را با چشم خود میبینند و از آنها درس میآموزند.
سردار ریحانی با اشاره به جایگاه رفیع فرهنگ ایثار گفت: در فرهنگ شهید و شهادت، جانبازی و ایثارگری جایگاه بسیار ویژهای دارد؛ خصوصاً جانبازان عزیزی که به لحاظ وضعیت دشوار جسمانیشان میتوانیم بگوییم هر روز اجر و ثواب یک شهید را در پیشگاه خداوند دریافت میکنند.
وی با گرامیداشت تقارن این ایام با هفته معلم بیان کرد: اکنون که در هفته معلم قرار داریم، باید یادآور شویم که معلمِ واقعی همه ملت ایران، فرهنگ عاشورایی، حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و اصحاب باوفای عاشورا بودهاند.
فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه اضافه کرد: جانبازان با تقدیم سلامتی خویش، استقلال و امنیت پایدار کشور را تضمین نمودند و حضور مؤثر و الهامبخش آنان در عرصههای دفاعی، گواهی روشن بر این حقیقت است که جانبازی پایان میدان نیست، بلکه آغاز مسئولیتی عمیقتر برای ساختن یک «ایران قوی» است.
سردار ریحانی با تجلیل از خانوادههای معظم ایثارگران خاطرنشان کرد: این انسانهای بزرگ و همچنین خانوادههای صبورشان، شایسته بالاترین تقدیرها و احترامها هستند. خدا را شاکریم که بر اساس همین فرهنگ غنی، امروز ملت ما در مقابل تمام زیادهخواهیهای دشمنان محکم و استوار ایستاده است.
وی در پایان تأکید کرد: مردم جامعه ما این جانبازان را میبینند؛ صبر، استقامت، مقاومت و تابآوری شگفتانگیز آنها و خانوادههایشان را درک میکنند و بر اساس همین بسترهای ارزشمند، از آنان الگو میگیرند.
گفتنی است، «حسین محمدی» جانباز دلاور و سرافراز کرمانشاهی است که در جریان جنگ رمضان و در راه دفاع از آب و خاک این کشور، با فداکاری بینظیر و تقدیم هر دو دست و پای خود به درجه رفیع جانبازی نائل آمده است.
